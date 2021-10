Belgien vs. Frankreich live: Die Nations League heute im LIVE-TICKER

In der UEFA Nations League kommt es heute zum Halbfinale Belgien gegen Frankreich. Goal begleitet das Spiel am Donnerstagabend im LIVE-TICKER.

In der UEFA Nations League steht am Donnerstag das zweite Halbfinale an. In Turin treffen dabei heute Belgien und Weltmeister Frankreich aufeinander, los geht es um 20.45 Uhr.

Gesucht wird der Finalgegner von Spanien. Die Iberer setzten sich bereits am Mittwochabend gegen Europameister Italien durch, Offensivjungstar Ferran Torres gelangen beim 2:1-Erfolg beide Tore für die Furia Roja.

Im zweiten Halbfinale zwischen Belgien und Frankreich gibt es keinen klaren Favoriten. Beide Kader strotzen nur so vor Qualität, dennoch mussten die Franzosen bei der EM im vergangenen Sommer schon im Achtelfinale die Segel streichen, während die Belgier nicht über das Viertelfinale hinauskamen.

Von den letzten vier Duellen der beiden Nachbarländer konnte Frankreich übrigens nur eines für sich entscheiden, das war dafür aber auch das wichtigste: Bei der WM 2018 schlug die Equipe Tricolore die Roten Teufel im Halbfinale dank eines Treffers von Samuel Umtiti mit 1:0, wenige Tage später kürte sich Frankreich bekanntlich zum Weltmeister.

Belgien vs. Frankreich heute im LIVE-TICKER: Hier verpasst Ihr keine wichtige Szene aus dem zweiten Halbfinale der UEFA Nations League. Wer sich das Spiel lieber live im TV oder im LIVE-STREAM anschauen will, der erhält in einem separaten Artikel auf Goal alle Informationen zur Übertragung.

Belgien vs. Frankreich heute im LIVE-TICKER: Die Daten zum Halbfinale der Nations League

Belgien - Frankreich Anpfiff: 20.45 Uhr Tore - Aufstellung Belgien - Aufstellung Frankreich - Gelbe Karten -

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Nations League zum zweiten Halbfinale zwischen Belgien und Frankreich.

Belgien vs. Frankreich heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Belgien:

Frankreich setzt auf folgende Aufstellung:

Belgien vs. Frankreich heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Belgien vs. Frankreich heute ... live im TV DAZN (nur Smart-TV) im LIVE-STREAM DAZN im LIVE-TICKER Goal

In der UEFA Nations League wird heute das zweite Halbfinale gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Belgien und Frankreich heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Belgien vs. Frankreich im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Nations League heute

Ein 7,5 Kilo schwerer Silberpokal, Preisgelder in Millionenhöhe - und Duelle von Welt- und Europameistern: Das Finalturnier der Nations League wirkt auf den ersten Blick wie ein großes Fußballfest. Und doch fremdeln viele Fans, der künstlich geschaffene Wettbewerb spaltet immer noch die Gemüter. Um die Wertigkeit des Titels entbrannten vor dem Start am Mittwoch wieder einmal hitzige Diskussionen.

"Es ist keine Welt- oder Europameisterschaft", sagte Belgiens Axel Witsel und legte direkt nach: "Wenn ich mich zwischen der Nations League und der Champions League entscheiden muss? Die Champions League!" Dennoch werde in dieser Woche "ein Preis" vergeben, führte der Dortmunder weiter aus: "Wir sind extrem motiviert und wollen endlich einen Pokal gewinnen."

Dafür müssen die Roten Teufel in einer Neuauflage des WM-Halbfinals von 2018 am Donnerstag (20.45 Uhr) erstmal Weltmeister Frankreich aus dem Weg räumen. Tags zuvor fordert Spanien bereits Europameister Italien (20.45 Uhr/jeweils DAZN) zur kleinen Revanche nach dem kürzlich verlorenen EM-Halbfinale. Diese vier Teams gewannen im Jahr 2020 ihre Vorrundengruppen in der A-Liga und kämpfen um die Nachfolge des Premierensiegers Portugal.

322 Tage vergingen zwischen der in Coronahochzeiten durchgeprügelten Gruppenphase und dem Final Four in Italien, vorher war im übersättigten Fußballkalender schlicht kein Platz. Die Nations League wurde 2018 von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) ins Leben gerufen, um die Zahl ungeliebter Freundschaftsspiele zu reduzieren. Doch gerade als solche sehen die mächtigen Fußballländer eben in Teilen auch die Partien der Nations League.

Schließlich hält sich der Mehrwert in Grenzen. Zwar gibt es für die Topteams mit der Nations League einen Rettungsanker zur Qualifikation für die WM in Katar, doch diesen Umweg wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keiner der Halbfinalisten gehen müssen. So bleibt nur der 71 Zentimeter hohe Pokal, der finanzielle Reiz - und ein gewisser, wenn auch überschaubarer Prestigegewinn.

"Das ist ein Wettbewerb, den wir gerne gewinnen würden", sagte Spanien-Coach Luis Enrique dennoch. Die Furia Roja hatte Deutschland in der Vorrunde am letzten Spieltag mit einem 6:0 noch den Gruppensieg entrissen. Auch Didier Deschamps rief den Titel als "klares Ziel" aus. Doch selbst der könne das schwache Abschneiden bei der EM "nicht auslöschen", stellte der französische Coach klar.

Und auch wenn die Nations League offenbar nicht einmal als Trostpreis taugt, bringt sie in diesem Jahr zumindest keine Mehrbelastung mit sich. Die Halbfinalisten wurden in der WM-Qualifikation extra in Fünfergruppen gesteckt, haben dadurch in dieser Woche zweimal spielfrei. So bleibt auch Zeit für das Finale am Sonntag (20.45 Uhr) im Mailänder San Siro - wo am Ende einer die mehr oder weniger begehrte Silbertrophäe in die Luft stemmen darf.

Quelle: SID

Belgien vs. Frankreich heute im LIVE-TICKER: Das Halbfinale der Nations League im Überblick