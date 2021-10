Wer zeigt / überträgt Belgien - Frankreich live? Die Nations League im TV und LIVE-STREAM sehen

In der Nations League steht das Halbfinale an: Belgien gegen Frankreich. Goal zeigt, wie die Begegnung LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Halbfinale in der Nations League! Belgien trifft auf Frankreich, dabei kann sich keines der beiden Teams auf ein Heimrecht berufen: Anpfiff im Allianz Stadium im italienischen Turin ist am Donnerstag um 20.45 Uhr.

1,7 Milliarden Euro - so hoch ist der geschätzte Transferwert der beiden Kader zusammen. Eine ordentliche Menge an Geld - Grund genug, um zu hoffen, dass uns am Donnerstag ein Topspiel erwartet.

Die Belgier können dabei auf eine beeindruckende Serie zurückschauen: Von den letzten neun Spielen wurden acht gewonnen, nur im Viertelfinale der EM war gegen den späteren Europameister Italien kein Vorbeikommen. Bei Frankreich läuft es seit der EM eher mau - fünf Spiele konnte man in Folge nicht gewinnen, immerhin gab es als letztes einen 2:0-Sieg gegen Finnland.

Es ist ein Länderspiel auf höchstem Niveau - Fußballfans in ganz Europa werden diese Begegnung sehen wollen. Goal erklärt in diesem Artikel alles rund um die Übertragung der Nations League im TV und LIVE-STREAM. Hier geht es zum kostenlosen LIVE-TICKER.

Wer zeigt / überträgt Belgien gegen Frankreich live? Das Halbfinale der Nations League im Überblick

Begegnung Belgien vs. Frankreich Datum Donnerstag | 7. Oktober 2021 Wettbewerb Nations League | Halbfinale Anstoß 20.45 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER) Ort Allianz Stadium | Turin | Italien

Wer zeigt / überträgt Belgien vs. Frankreich im TV? Das Halbfinale der Nations League im Fernsehen

Nachdem am Mittwoch die Begegnung zwischen Italien und Spanien stattfand, wird nun also der zweite Finalist für das Finale der Nations League gesucht. Spanien, Frankreich, Italien und Belgien - die Mannschaften im Halbfinale können sich auf jeden Fall sehen lassen.

Nur drei Tage nach dem Halbfinale zwischen Belgien und Frankreich stehen am Sonntag das Finale und das Spiel um Platz drei an - auch diese Spiele finden im Land des Europameisters statt. Natürlich wollen alle Teams im Halbfinale gewinnen, um in das Finale einzuziehen - wie wird das Spiel zwischen Belgien und Frankreich übertragen?

Länderspiele: Belgien vs. Frankreich wird LIVE im TV gezeigt!

Es ist ein Nachbarschaftsduell - bei so besonderen Umständen wollen natürlich noch mehr Menschen einschalten. Gute Nachrichten für alle Anhänger:innen, die das Halbfinale sehen wollen: Die Begegnung wird am Donnerstag im TV gezeigt!

Eigentlich ist DAZN nicht dafür bekannt, Inhalte im Fernsehen auszustrahlen - DAZN ist schließlich ein Streamingdienst und überträgt LIVE-STREAMS. Seit diesem Sommer hat DAZN aber zwei Fernsehsender im Angebot - DAZN 1 und DAZN 2.

Nations League LIVE: Das sind DAZN 1 und DAZN 2

Diese übertragen jeden Tag von 8.00 Uhr bis Mitternacht ausgewählte Inhalte von DAZN. DAZN 1 überträgt am Donnerstag ab 20.30 Uhr Belgien vs. Italien - sehr zur Freude von einigen Zuschauer:innen!

Grund zur Freude für alle ist das dann aber doch nicht: DAZN 1 und DAZN 2 werden erstmal nur via Sky und Vodafone ausgestrahlt. Wer nicht über einen der beiden Anbieter sein TV-Programm empfängt, der muss weiterhin auf den LIVE-STREAM zurückgreifen, der natürlich auch noch zur Verfügung steht.

Belgien vs. Frankreich LIVE im TV: So wird die Nations League auf DAZN übertragen

DAZN 1 und die Online-Plattform DAZN übertragen am Donnerstag also das Halbfinale der Nations League - das geht unter anderem auch auf dem Smart-TV. So wird die Übertragung auf DAZN ablaufen:

Beginn der Übertragung im LIVE-STREAM : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Beginn der Übertragung auf DAZN 1 : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Plattform : DAZN

: DAZN Sender : DAZN 1

: DAZN 1 Kommentator : Stefan Galler

: Stefan Galler Experte: Alexis Menuge

Wer zeigt / überträgt Frankreich - Belgien im LIVE-STREAM? Die Nations League am Donnerstag LIVE im Internet

DAZN 1 zeigt also am Donnerstag die Nations League LIVE im TV, vorher ist dort das Spiel zwischen Rennes und PSG im Re-LIVE zu sehen (Achtung, Spoiler: Hier gibt's die Highlights!)

Die Fernsehsender von DAZN mögen zwar interessant sein, am Ende sind aber immer noch viele Menschen auf die LIVE-STREAMS von DAZN, also die Übertragung im Internet angewiesen. Wie das funktioniert, erklären wir in den nächsten Abschnitten.

DAZN im LIVE-STREAM: So seht ihr Belgien gegen Frankreich live im Internet

DAZN ist ein einmaliger Anbieter - kein anderer Sender schafft es in Deutschland, so einfach in der Handhabung zu sein, Unmengen an Programm zu haben und dabei noch zu günstig zu bleiben.

Ganz egal ob Handy, im Browser auf dem PC oder Laptop, Tablet, Spielekonsole, Smart-TV ... Für nahezu jede:n ist DAZN zugänglich. Bis vor kurzem gab es sogar den kostenlosen Probemonat, aber auch so bleiben die Kosten unschlagbar günstig.

Belgien vs. Frankreich auf DAZN: So günstig ist DAZN

Viel mehr als nur niedrige Preise: Ihr habt sogar die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Angeboten. Ihr wollt flexibel bleiben? Dann entscheidet Euch für das Monatsabo. Euch gefällt DAZN und Ihr wollt beim Streamen auch noch Geld sparen? Dann solltet Ihr euch das Jahresabo genauer anschauen.

Jahresabo: 149,99 Euro pro Jahr | knapp 12,50 Euro pro Monat | Jährlich kündbar | Jährliche Zahlung

Monatsabo: 14,99 Euro pro Monat | Monatlich kündbar | Monatliche Zahlung

Viel mehr als nur Nations League: So viele Sportarten überträgt DAZN LIVE

Kampfsport Boxen MMA / UFC WWE

Fußball

Basketball

American Football

Baseball

Radsport

Motorsport

Tennis

Darts

und vieles mehr

Nations League LIVE auf DAZN - die wichtigsten Links!

Wer zeigt / überträgt Belgien vs. Frankreich live? Die Aufstellungen der Nations League

Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen, für die sich Didier Deschamps und Roberto Martinez entschieden haben, veröffentlicht. Wir tragen diese hier ein, klickt euch also rechtzeitig in den Artikel, um ideal vorbereitet zu sein.

Wer zeigt / überträgt Frankreich gegen Belgien am Donnerstag LIVE im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER? Die Übertragung der Nations League