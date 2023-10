Bedient sich der FC Bayern erneut bei RB? Angebliches Interesse an Julian Hall von New York Red Bulls

Der FC Bayern hat sich in der Vergangenheit schon mehrfach im RB-Imperium bedient. Nun könnte der nächste Transfer folgen.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München hat offenbar seine Fühler nach Julian Hall (15) von den New York Red Bulls ausgestreckt. Das berichtet der englische Evening Standard.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach verfolgt der deutsche Rekordmeister die Entwicklung des Offensivspielers derzeit genau. Das gelte aber auch für Real Madrid, den FC Chelsea sowie die beiden Manchester-Klubs United und City.

Hall weilt trotz seiner erst 15 Jahre schon bei den New Yorker Profis. Beim 0:1 gegen Chicago Fire in der MLS feierte er zuletzt sein Debüt und war nach Freddy Adu der zweitjüngste Spieler der Ligageschichte. Für die U15 erzielte der Flügelspieler in neun Spielen vier Treffer.

Allerdings hat auch das RB-Imperium klare Vorstellungen, wie die Zukunft von Hall aussehen soll. Dabei könnte er den klassischen Weg über RB Salzburg zu Leipzig einschlagen. Auch der US-Amerikaner, der einen polnischen Pass besitzt, könne sich dieses Szenario vorstellen, heiß es in dem Bericht.

Hall hatte erst vor kurzem seinen Vertrag bis 2026 verlängert, ein Verbleib in der MLS ist somit vorerst wahrscheinlich. Zuvor hatte ihn Chelsea angeblich sogar zu einem Probetraining eingeladen.

Hall wäre nicht der erste Transfer des FC Bayern mit RB-Vergangenheit. In den vergangenen zwei Jahren hatte der FCB mit Konrad Laimer (2023), Marcel Sabitzer und Dayot Upamecano (beide 2021) allein drei Spieler aus Leipzig geholt. Zudem verpflichtete der Rekordmeister Trainer Julian Nagelsmann von den Sachsen und Sportdirektor Christoph Freund aus Salzburg.

