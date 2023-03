PSG-Trainer Christophe Galtier vor Rückspiel gegen Bayern: Paris hat bessere Balance ohne Neymar

Neymar wird PSG mehrere Monate und damit auch im Rückspiel gegen Bayern fehlen. Trainer Galtier sieht darin auch Positives.

WAS IST PASSIERT? Trainer Christophe Galtier von Paris Saint-Germain hat erklärt, dass der verletzungsbedingte Ausfall von Neymar im CL-Achtelfinalrückspiel gegen den FC Bayern für sein Team nicht nur negative Aspekte haben muss.

WAS WURDE GESAGT? "Ich habe mitbekommen, dass es eine Debatte darüber gab. Es ist natürlich ein Verlust. Ist das Team besser ausbalanciert? Ja", sagte Galtier.

Dennoch betonte er, dass ein Einsatz des brasilianischen Offensivspielers PSG sicherlich gutgetan hätte: "Ist es so besser?", fragte er. "Ich denke, dass es mit ihm einfacher wäre, Tore zu erzielen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Neymar hatte sich im Ligaspiel gegen Lille im Februar eine Knöchelverletzung zugezogen. Wie PSG am Montag bekanntgab, wird der 31-Jährige voraussichtlich drei bis vier Monate ausfallen und damit in dieser Saison wohl kein Spiel mehr bestreiten können.

WIE GEHT ES WEITER? Noch mit Neymar hatte PSG das Hinspiel gegen Bayern zuhause mit 0:1 verloren. Am Mittwochabend (21 Uhr live auf DAZN) müssen die Franzosen diesen Rückstand beim Rückspiel in München nun wettmachen, wenn sie den Traum vom Gewinn der Königsklasse nicht auch für diese Spielzeit ad acta legen wollen.