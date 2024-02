Bayern Münchens Leon Goretzka offenbar ein Thema bei Juventus Turin

Leon Goretzka gilt bei Bayern wohl nicht als unverkäuflich. Italiens Rekordmeister Juventus Turin soll offenbar Interesse zeigen.

WAS IST PASSIERT? Juventus Turin möchte im Sommer angeblich Leon Goretzka verpflichten. Laut calciomercato.com haben die Italiener bereits ihr Interesse beim FC Bayern und bei Goretzka hinterlegt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Mittelfeldmann ist intern offenbar nicht mehr unumstritten und soll zu insgesamt drei Top-Stars zählen, die im Sommer durchaus verkauft werden könnten.

WIE GEHT ES WEITER? Der 29-jährige Mittelfeldspieler steht in München noch bis 2026 unter Vertrag. In der laufenden Saison kam Goretzka bislang in 26 Pflichtspielen zum Einsatz, in denen er zwei Tore erzielte und fünf weitere Treffer vorbereitete.