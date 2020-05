FC Bayern München bei Union Berlin: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellung und Co. - hier läuft die Bundesliga live

Der FC Bayern München gastiert am Sonntag in Berlin bei Eisern Union. Goal liefert alle Infos zur Übertragung des Duells im TV und LIVE-STREAM.

Sonntagsspiel am 26. Spieltag der ! Der ist bei zu Gast und will vor leeren Rängen die Konkurrenz auf Abstand halten. Los geht's im Stadion an der Alten Försterei heute um 18 Uhr.

Vor der Coronapause sah es danach aus, als könnte das Spiel vor Publikum stattfinden. Doch nachdem das Virus den europäischen Fußball für fast zwei Monate lahmlegte, wird nun die gesamte restliche Bundesligasaison 2019/20 vor leeren Rängen fortgesetzt.

Alle Bundesliga-Fans sind an diesem Wochenende auf die Übertragung im TV und LIVE-STREAM angewiesen - hier gibt's alle Infos dazu. Außerdem präsentieren wir Euch kurz vor Anpfiff die offiziellen Aufstellungen.

FC Bayern München bei Union Berlin: Die Daten zum Spiel in der Bundesliga

Duell Union Berlin vs. FC Bayern München Datum Sonntag, 17. Mai 2020 | 18 Uhr Ort Stadion an der Alten Försterei, Berlin Wettbewerb Bundesliga 2019/20

FC Bayern München bei Union Berlin: Hier läuft die Bundesliga heute live im TV

Auch die treuesten Stadionbesucher müssen an diesem Wochenende auf die Übertragung im Fernsehen zurückgreifen. Goal erklärt Euch, wo das Spiel live im TV zu sehen ist.

Sky zeigt / überträgt Union Berlin gegen Bayern München heute live im Pay-TV

Die Übertragungsrechte der Bundesliga liegen in dieser Saison sowohl beim Pay-TV-Sender Sky als auch beim Streaming-Dienst DAZN. Das Duell des FC Bayern München bei Union Berlin heute Abend ist jedoch ausschließlich bei Sky zu sehen.

Ab 17.30 Uhr werdet Ihr auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD auf die Partie eingestimmt, wenn die Vorberichte beginnen. Wer kein Interview und keine Analyse verpassen möchte, sollte also schon frühzeitig einschalten.

Kurz vor Anpfiff übernimmt Kommentator Wolff Fuss das Mikrofon und begleitet Euch während der 90 Minuten aus Berlin. Hier gibt's alle Details zur Übertragung:

Beginn der Übertragung: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Anstoß: 18 Uhr

18 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD

Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD Kommentator: Wolff Fuss

Um die Sky-Sender freizuschalten, müsst Ihr jedoch ein Abonnement beim Pay-TV-Anbieter abschließen. Alle Infos zum Sky-Abo findet Ihr auf der offiziellen Webseite des Senders.

FC Bayern München bei Union Berlin: Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM verfolgen - so funktioniert's

Das Internet ist zum neuen Zuhause von Live-Sport geworden. Alle Sportevents, die im Fernsehen laufen, sind inzwischen auch im Netz zu sehen. Auch Union Berlin gegen Bayern München könnt Ihr dort verfolgen - die Portale Sky Go und Sky Ticket zeigen das Spiel im LIVE-STREAM.

Sky Go zeigt / überträgt Bayern bei Union Berlin heute im LIVE-STREAM

Im hauseigenen Streaming-Portal von Sky ist das Spiel in voller Länge zu sehen. Alle Sky-Abonnenten können hier unterwegs auf den mobilen Geräten das Spiel verfolgen. Die Übertragung ist dabei identisch mit der im Fernsehen, auch hier könnt Ihr Euch ab 17.30 Uhr reinklicken und den Vorberichten lauschen.

Die Login-Details bekommen Sky-Abonnenten bei Vertragsabschluss ausgehändigt. Über die kostenlose Sky-Go-Anwendung ist das Spiel dann mit wenigen Klicks verfügbar.

Sky Ticket zeigt / überträgt Bayern bei Union Berlin heute im LIVE-STREAM

Sky Ticket bietet die zweite Möglichkeit, das Spiel im LIVE-STREAM verfolgen zu können. Hier könnt Ihr Euch auch noch spontan kurz vor dem Spiel anmelden und müsst kein langfristiges TV-Abo abschließen.

Mit dem Sportpaket habt Ihr Zugriff auf alle Bundesliga-Übertragungen via LIVE-STREAM. Der erste Abo-Monat kostet regulär 9,99 Euro , danach erhöht sich der Preis auf 29,99 Euro monatlich . Alle weiteren Details findet Ihr hier. Doch aufgepasst: Holt Euch das End-of-Season-Ticket für die Bundesliga!

FC Bayern München heute bei Union Berlin: DAZN zeigt die Highlights des Spiels

Ihr habt keinen Zugang zum Sky-Angebot? Dann bietet Euch der Streaming-Dienst DAZN die beste Alternative! Hier findet Ihr bereits 40 Minuten nach Abpfiff (also heute gegen 20.30 Uhr) ein Highlight-Video mit den wichtigsten Szenen zwischen Union und Bayern.

Das Angebot steht Euch sogar kostenlos zur Verfügung, solltet Ihr noch kein Abo bei DAZN abgeschlossen haben. Der erste Monat auf der Plattform ist nämlich vollkommen gratis.

Solltet Ihr anschließend von DAZN überzeugt sein, könnt Ihr das Abo für 11,99 Euro monatlich weiterführen. Wer sich direkt für ein Jahr anmeldet, spart sich etwas Geld und zahlt lediglich 119,99 Euro . Die aktuellen LIVE-STREAMS von DAZN findet Ihr in unserer Übersicht.

FC Bayern München bei Union Berlin: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER

Es gibt eine weitere Alternative, sich über das Spielgeschehen aus Berlin zu informieren. Goal schreibt Euch nämlich einen LIVE-TICKER , der Euch alle Spielszenen im Minutentakt ausführlich beschreibt.

Hier könnt Ihr zudem interessante Analysen und Statistiken zum Spiel nachlesen. Und das Beste: Der TICKER ist absolut kostenlos! Klickt Euch hier direkt dorthin!

FC Bayern München bei Union Berlin: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen offiziell bekannt gegeben wurden, könnt Ihr sie hier nachlesen. Schaut dafür später noch einmal rein!

FC Bayern München bei Union Berlin: Die Übertragung der Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM