Bayern München ohne Neuer und Lewandowski bei Atletico Madrid

Bayern München wird gegen Atletico einige Spieler schonen, Manuel Neuer und Robert Lewandowski reisen erst gar nicht nach Madrid. Das Personal-Update.

Der wird am 5. Spieltag der bei ohne Kapitän Manuel Neuer und Stürmer Robert Lewandowski antreten. Dies bestätigte Trainer Hansi Flick auf der Pressekonferenz am Montagmittag.

"Ich kann bestätigen, dass Neuer, Lewandowski und Goretzka nicht mit nach Madrid reisen werden. Auch Tolisso, der angeschlagen ist, wird nicht dabei sei", so Flick. "Ansonsten sind alle Spieler bis auf die Langzeitverletzten Alphonso Davies und Joshua Kimmich dabei."

Hansi Flick freut sich auf Atletico Madrid

Abschenken will Flick das Spiel aber dennoch nicht einfach so. "Nein. Wir vertrauen dem ganzen Kader. Wir freuen uns auf das Spiel. Sie haben die beste Defensive, die zweitbeste Offensive", erklärte er und ergänzte: "Dazu einen Trainer, der die letzten Jahre herausragend gearbeitet hat. Der das Team immer wieder auf eine andere Ebene hebt. Es ist eine große Freude, dort zu spielen."

Mehr Teams

Bayern steht nach vier Siegen in den ersten vier Spielen bereits als Sieger der Gruppe A fest und ist für das Achtelfinale der Königsklasse gesetzt. Zuletzt gewannen die Bayern 15 Spiele in der Champions League in Folge.