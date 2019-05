Uli Hoeneß wütet nach aberkanntem Tor: "Das ist der Witz des Jahres"

Der FC Bayern München hat eine Entscheidung im Titelkampf verpasst - nach dem Spiel gegen Leipzig holte FCB-Boss Hoeneß zum Rundumschlag aus.

Präsident Uli Hoeneß vom hat sich im Anschluss an das 0:0 des deutschen Rekordmeisters bei in Rage geredet. Eine Szene erzürnte ihn besonders.

"Das so genannte Abseits ist der Witz des Jahres", sagte Hoeneß in der Mixed-Zone und spielte damit auf den vermeintlichen Treffer von Leon Goretzka zum 1:0 an, der in der Folge aufgrund einer Abseitsstellung von Robert Lewandowski aberkannt wurde. Der FCB-Boss schob nach: "Das war keine klare Fehlentscheidung. Der Videobeweis ist dazu da, um klare Fehlentscheidungen zu korrigieren. Das war gleiche Höhe."

Hoeneß: "Die Unruhe kommt nur von der Presse"

Weil zeitgleich gegen Düsseldorf gewonnen hatte, wird sich die deutsche Meisterschaft erst in der kommenden Woche entscheiden. Aus der Ruhe bringen lassen möchte Hoeneß sich deshalb aber nicht: "Die Unruhe kommt nur von der Presse. Ich gehe ganz entspannt in die nächsten Tage", erklärte er und ergänzte: "Ich schaue nur, wie unsere Mannschaft spielt. Wenn unsere Mannschaft so spielt wie heute, dann werden wir keine Probleme bekommen. Ich werde in den nächsten sechs oder sieben Tagen wunderbar schlafen."

Den Pressevertretern war Hoeneß an diesem Samstagnachmittag weiterhin nicht wohl gesonnen. Auf die Frage, ob er Timo Werner, der mit den Bayern in Verbindung gebracht wird, genauer beobachtet habe, sagte der 67-Jährige: "Ich habe heute auf die Grauen geschaut, nicht auf die Weißen. Wir spielen um die Meisterschaft. Ihr macht immer irgendwelche Nebenkriegsschauplätze auf. Wenn in der nächsten Woche irgendein Schäferhund einen Ordner beißt, ist Euch das wichtiger als der Fußball."

Die Bayern treffen am letzten Spieltag in der Allianz Arena auf , während Titelkonkurrent Borussia Dortmund in Mönchengladbach ran muss. Derzeit führen die Münchner die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung vor der Schwarz-Gelben an.