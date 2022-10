Bayern München: Jonathan David vom OSC Lille kann sich Wechsel wohl vorstellen

Jonathan David vom OSC Lille kann sich einen Wechsel zum FC Bayern vorstellen. Für den Kanadier müssten die Bayern aber tief in die Tasche greifen.

Sky hat Jonathan David vom OSC Lille als möglichen neuen Mittelstürmer beim FC Bayern München im Sommer 2023 ins Spiel gebracht. Wie der TV-Sender berichtet, kann sich der 22 Jahre alte Kanadier einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister gut vorstellen, da er zu einem Top-12-Klub in Europa wechseln will, um dort den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen.

David erzielte in dieser Saison in der Ligue 1 in elf Pflichtspieleinsätzen neun Tore. Auch in der kanadischen Nationalmannschaft trifft er regelmäßig: 22-mal in 34 Spielen.

Lille wird Jonathan David wohl nicht günstig abgeben

Seinem Torjäger soll Lille laut Sky allerdings ein Preisschild von 50 Millionen Euro verpasst haben, auch da dessen Vertrag noch bis 2025 läuft. Bereits im vergangenen Sommer tauchte der Name Jonathan David in München in der Diskussion um mögliche Lewandowski-Nachfolger auf.

Hier gibt es ein ausführliches Porträt von Jonathan David

An David soll zudem der FC Everton interessiert sein, das Interesse aber nicht auf Gegenseitigkeit beruhen, da der Kanadier sich zu Höherem berufen fühle. Kontakt zum FC Bayern München gebe es noch nicht.