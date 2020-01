FC Bayern München bei Hertha BSC im LIVE-STREAM und TV sehen: So seht Ihr die Bundesliga heute live

Zum Auftakt der Rückrunde muss der FC Bayern bei Hertha BSC ran. Wir erklären, wie Ihr das Spiel heute im LIVE-STREAM und TV sehen könnt.

Endlich geht es wieder los. Rund vier Wochen nachdem sich die in die Winterpause verabschiedet hat, rollt in Deutschlands höchster Spielklasse heute wieder der Ball. Und am 18. Spieltag kommt es direkt zu brisanten Duellen – so wie dem Aufeinandertreffen zwischen und dem .

Im Hinspiel luchsten die Berliner dem Rekordmeister ein 2:2-Remis ab, weshalb die Münchner auf Revanche aus sein werden. Doch auch die Personalie Jürgen Klinsmann sorgt heute für Gesprächsstoff. Rund elf Jahre nach seiner Entlassung in München trifft er als Trainer erstmals wieder auf den FC Bayern.

In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr das Spiel zwischen Hertha BSC und Bayern München heute im LIVE-STREAM und TV sehen könnt. Außerdem informieren wir über Anlaufstellen für einen LIVE-TICKER, die Highlights und Aufstellungen beider Teams.

FC Bayern München bei Hertha BSC: Die Rahmendaten

Duell Hertha BSC – FC Bayern München Datum Sonntag, 19. Januar 2020, 15.30 Uhr Ort Olympiastadion, Berlin Kapazität 74.475 Plätze

FC Bayern München bei Hertha BSC heute live im TV sehen

Auch in der Rückrunde ändert sich wenig an dem Prozedere zur TV-Übertragung in der Bundesliga. Pay-TV-Anbieter Sky und der Streamingdienst DAZN teilen sich die Rechte aller Spiele auf. Konkret bedeutet das für Euch, dass Ihr sowohl DAZN als auch Sky benötigt, um alle Spiele zu sehen.

Bei Sky laufen derweil alle Partien am Samstag – sowohl zur Anstoßzeit um 15.30 Uhr als auch das Top-Spiel um 18.30 Uhr. Zusätzlich hat Sky auch die Spiele am Sonntag um 15.30 Uhr und 18 Uhr im Programm.

DAZN hingegen zeigt in jeder Woche das Spiel am Freitagabend exklusiv (Anstoß: 20.30 Uhr). Zusätzlich hat der Streamingdienst auch Partien am Sonntagmittag (Anstoß: 13.30 Uhr) und Montagabend (Anstoß: 20.30 Uhr) im Programm. Zu den beiden letztgenannten Anstoßzeiten finden allerdings nicht in jeder Woche Spiele statt.

Wer der Verteilung bis jetzt folgen konnte, weiß schon, welcher der beiden Sender heute den Kracher zwischen Hertha BSC und dem FC Bayern München live übertragen wird – nämlich Sky. Die Vorberichterstattung auf dem Sender Sky Sport Bundesliga HD 1 beginnt bereits um 14 Uhr, ehe um 15.30 Uhr das Spiel live aus dem Olympiastadion kommentiert wird.

Kommentator: Wolff Fuss

Bedeutet im Umkehrschluss: Das Spiel zwischen Hertha BSC und dem FC Bayern wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Die einzige Option, das Spiel heute in live zu sehen, ist der Pay-TV-Anbieter. Was genau ein Sky-Abo kostet, entnehmt Ihr am besten der Homepage des Senders.

Hertha BSC gegen FC Bayern München heute im LIVE-STREAM sehen

Alternativ zur Übertragung im TV können Kunden des Pay-TV-Anbieters auch auf einen LIVE-STREAM zurückgreifen. Sky Go ist hier die Lösung. Sofern die Option Sky-Go im Abo integriert ist, könnt Ihr alle Bundesligaspiele, die Sky überträgt, mithilfe des Online-Dienstes auch im LIVE-STREAM sehen.

Alles, was Ihr dafür benötigt, ist die Sky-Go-App, die kostenlos in allen gängigen Stores (zum Beispiel Apple-Store oder Google-Play-Store) zum Download bereitsteht. Die App ist mit den meisten Smartphones, Tablets und PCs kompatibel.

Die Übertragungszeiten unterscheiden sich nicht vom linearen TV. Auch bei Sky Go beginnt die Vorberichterstattung zu Hertha vs. Bayern um 14.30 Uhr. Anstoß des Spiels im Berliner Olympiastadion ist um 15.30 Uhr.

Hertha BSC gegen FC Bayern heute live mit Sky Ticket sehen

Neben Sky Go habt Ihr auch die Möglichkeit, Hertha BSC gegen den FC Bayern mit Sky Ticket zu sehen – ohne Sky-Abo. Das Sky Ticket ist jederzeit kündbar und kostet Euch mit dem "Supersport-Ticket" im ersten Monat aktuell 14,99 Euro im Monat (ab dem zweiten Monat: 29,99 Euro pro Monat).

FC Bayern bei Hertha BSC: So seht Ihr die Highlights

Wer kein Sky-Abo hat und Bayern gegen Hertha BSC deshalb nicht schauen kann, dem sind die Highlights ans Herz gelegt. Im Free-TV ist eine Zusammenfassung des Spiels erstmals um 21.45 Uhr zu sehen – jeweils auf den dritten Programmen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens (zum Beispiel WDR).

Wer nicht so lange warten möchte, kann beispielsweise auf den Streamingdienst DAZN zurückgreifen. Hier gibt es die Highlights aller Bundesligaspiele bereits 40 Minuten nach Abpfiff auf der Plattform.

Neben Bundesligahighlights bietet DAZN zudem zahlreiche Livespiele – unter anderem aus der Bundesliga. Zusätzlich aber auch alle Spiele der , zahlreiche Spiele der Champions League sowie die , und die .

Kostenpunkt für ein DAZN-Abo sind 11,99 Euro pro Monat. Mit dem Jahrespass ist DAZN sogar noch ein bisschen günstiger (119,99 Euro). Bei beiden Varianten ist der erste Monat kostenlos und das Abo jederzeit monatlich kündbar.

FC Bayern bei Hertha BSC heute im LIVE-TICKER

Ihr könnt Hertha BSC vs. FC Bayern heute nicht live sehen, möchtet aber auch während der 90 Minuten über jede wichtige Aktion auf dem Laufenden bleiben? Dann ist Euch ein LIVE-TICKER ans Herz gelegt.

Auch Goal bietet einen solchen LIVE-TICKER kostenlos auf seiner Seite an. Neben zahlreichen Aktualisierungen bei Toren, Großchancen oder sonstigen Highlights gibt es hier auch spannenden Fakten und Statistiken zu Hertha BSC und dem FC Bayern.

FC Bayern bei Hertha BSC: Die Aufstellungen

Noch ist offen, wie der FC Bayern München und Hertha BSC heute ins Spiel gehen. Sobald beide Trainer ihre Aufstellungen veröffentlicht haben, findet Ihr sie an dieser Stelle.