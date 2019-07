Bayern-Trainer Niko Kovac: Ich bin bei den Sane-Aussagen "zu offensiv gewesen"

Nach dem Gala-Sieg der Bayern gegen Fenerbahce erklärt Niko Kovac seine Aussagen zum Sane-Transfer und entschuldigt sich beim Verein.

Der schlägt souverän mit 6:1 und zieht ins Finale des Audi Cup 2019 ein. Für Gesprächsstoff sorgte anschließend nicht nur die starke Leistung des FCB, sondern auch die Aussagen von Niko Kovac am Wochenende zum Transferpoker um Leroy Sane von Manchester City.

Bayern München vs. Fenerbahce - die Stimmen zum Spiel:

Niko Kovac (Trainer FC Bayern München): "Das war über 90 Minuten eine sehr gute Vorstellung. Die Effizienz gefällt mir, wir haben auch nach den fünf Toren nicht aufgehört und uns Chancen erspielt. Defensiv kann man sich dagegen immer verbessern, aber insgesamt war es eine richtig gute Leistung."

... über die Auswechslung von Serge Gnabry: "Serge ist nichts passiert. Er hat am vorderen Oberschenkel einen Strang, der etwas fest wurde Das war eine reine Vorsichtsmaßnahme."

... über seine Aussagen zum möglichen Transfer von Leroy Sane: "Wir haben schon darüber gesprochen. Ich bin in dem Interview vielleicht etwas zu offensiv gewesen. Ich hab mit Pep gesprochen und mich dafür entschuldigt. Ich möchte mich auch beim Klub entschuldigen und werde mich diesbezüglich dann zurückhalten."

Thomas Müller (Stürmer FC Bayern München): "Bei einem 6:1 gibt es einiges, was einem gut gefallen hat. Wir haben von Anfang an gut gespielt. Nach dem 1:0 ist ein Knoten aufgegangen"

... über die Aufgabe morgen gegen Tottenham: " haben nicht nur in der letzten Saison gezeigt, welches Potenzial sie haben. Sie sind körperlich sehr stark und es wird ein anderes Spiel werden."

Max Kruse: Solche Fehler "darf man nicht machen"

Max Kruse (Stürmer Fenerbahce): "Solche Fehler wie am Anfang gegen Bayern darf man nicht machen, das war nicht das, was wir uns vorgenommen haben. Wenn dann ein, zwei Spieler mal einen Meter zu spät kommen, dann spielen sie dich halt her. Aber es geht weniger um die Platzierung, sondern darum, dass wir zwei ordentliche Testspiele haben."

... über das Spiel um Platz drei: "Am Mittwoch haben wir ein absolut geiles Spiel gegen Real und das wollen wir versuchen, positiver zu gestalten."