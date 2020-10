Deshalb zeigt Sky nicht Lok Moskau vs. FC Bayern München live im TV

Der FC Bayern spielt gegen Lok Moskau, doch wo kann man das Spiel verfolgen? Goal erklärt, warum Sky heute nicht die Champions League überträgt.

Der muss in die russische Landeshauptstadt: Lok Moskau erwartet den deutschen Rekordmeister. Anpfiff in der RZD Arena ist um 18:55 Uhr - doch für viele Fans sind noch einige Fragen offen. Warum wird das die Begegnung der nicht bei Sky übertragen?

Seit Jahren überträgt Sky die Champions League, doch heute ist dem nicht so. In diesem Artikel wird erklärt, wieso Sky nicht das Spiel der Gruppenphase überträgt, zusätzlich präsentieren wir euch eine kostenlose Alternative.

FC Bayern München bei Lok Moskau: Die Begegnung der Champions League im Überblick

Champions League: Darum zeigt Sky nicht das Gruppenspiel des FC Bayern München bei Lok Moskau

Champions League und Sky: Die beiden gehören seit Jahren zusammen wie der FC Bayern und die Meisterschaft. Allerdings muss Sky schon seit mehreren Jahren immer mehr Spiele abgeben, mittlerweile darf der Sender aus Unterföhring nur noch zwei Spiele pro Spieltag exklusiv in der Gruppenphase übertragen.

Stattdessen zeigt der Streamingdienst DAZN die meisten Spiele der Champions League und alle Begegnungen der in dieser Saison. In diesem Artikel erklären wir euch, was DAZN ist, wie eine Übertragung abläuft und wie ihr das Spiel des FC Bayern München kostenlos verfolgen könnt.

Ab der kommenden Saison ist Sky übrigens nicht mehr dabei, wenn es darum geht, die Champions League zu übertragen. Amazon Prime Video wird dann einen Teil der Königsklasse übertragen.

FCB bei Lok Moskau: Darum zeigt Sky nicht das Spiel der Champions League

Wie bereits erklärt darf Sky zwei Spiele pro Spieltag übertragen - aber warum zeigt Sky dann nicht die Partie des FC Bayern Münchens? Schließlich werden doch bestimmt viele Fans in das Spiel des Rekordmeisters einschalten wollen?

Sky hat sich allerdings dagegen entschieden: Stattdessen wird der Sender heute das Spiel zwischen und um 21:00 Uhr exklusiv übertragen. Die Sender Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD zeigen dann das Gastspiel der Königlichen bei der Fohlenelf in voller Länge.

Auch das zweite Sky-Spiel in dieser Woche wird nichts mit dem FC Bayern München zu tun haben: Am Mittwoch um 21:00 Uhr übertragen wieder Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD die Champions League, dieses Mal empfängt der BVB ( ) Zenit Sankt Petersburg.

Die Bayern in Moskau sind bei Sky lediglich in einer Konferenz zu sehen.

Die Champions League heute exklusiv bei DAZN und nicht bei Sky: So könnt ihr Lok Moskau vs. FC Bayern München verfolgen

Die Übertragung bei DAZN hat es in sich: Schließlich wird hier nicht, wie bei der Konkurrenz üblich, auf einen Kommentator gesetzt. Gleich drei Stimmen werden heute Abend beim Spiel des FC Bayern München zu hören sein, wenn um 18:40 Uhr die Vorberichte zur Champions League losgehen. Mit dabei: Der Ex-Bayern-Stürmer und ehemalig "beste deutsche Stürmer" Sandro Wagner.

Die Übertragung der Champions League bei DAZN: So läuft der LIVE-STREAM zu Lok Moskau - FC Bayern München ab Beginn der Übertragung 18:40 Uhr LIVE-STREAM 18:55 Uhr Moderator Alex Schlüter Kommentator Marco Hagemann Experte Sandro Wagner Trailer Bereits JETZT auf DAZN zu sehen

Champions League - FC Bayern München muss zu Lok Moskau: Das macht DAZN aus

Wie wir bereits erfahren haben, wird das Spiel auf DAZN und nicht auf Sky übertragen - und das hat seine Vorteile! Schließlich hat DAZN ein so umfassendes Angebot wie kein anderer Sportstreamingdienst in - und dazu noch sehr interessante Abonnements.

Bei DAZN findet ihr weit mehr als nur die Champions League : Ob , Europa League, , , , englischer Spitzenfußball oder weitaus mehr: Allein für den Blick in die Fuß b allwelt lohnt sich DAZN .

findet ihr weit mehr als nur die : Ob oder weitaus mehr: Allein für den Blick in die Fuß allwelt lohnt sich . Nicht nur das Fußballangebot ist überwältigend: Dazu kommen American Football, Darts, Boxen, Tennis, Leichtathletik, Eishockey, Reitsport, Basketball und noch viel mehr: Jeder, der mal Sport gemacht oder verfolgt hat wird hier glücklich .

und noch viel mehr: Jeder, der mal Sport gemacht oder verfolgt hat wird hier . Das gesamte Angebot findet ihr bei DAZN News - dort findet ihr eine Antwort zu jeder möglichen Frage, die etwas mit DAZN zu tun hat.

FC Bayern München bei Lok Moskau dank DAZN kostenlos verfolgen

"DAZN hat so ein tolles Angebot, aber gerade deshalb wird das ja ganz schön teuer sein" - Wer so denkt, der sollte diesen Artikel konzentriert zu Ende lesen. Schließlich ist DAZN nicht nur günstiger als die Konkurrenz, zusätzlich gibt es noch den kostenlosen Probemonat!

Mit dem Gratismonat könnt ihr einen Monat lang auf das gesamte Angebot von DAZN zugreifen. Der Probemonat ist unverbindlich und ihr müsst nicht einen Cent zahlen! Alles weitere zum Probemonat , auch ob ihr ihn mehrfach abschließen könnt, findet ihr bei DAZN News.

könnt ihr auf das von zugreifen. Der ist und ihr müsst nicht einen Cent zahlen! Alles weitere zum , auch ob ihr ihn mehrfach abschließen könnt, findet ihr bei Wenn der Probemonat einmal abgelaufen ist, müsst ihr euch zwischen zwei Optionen entscheiden, sofern ihr weiterhin DAZN benutzen wollt. Das Monatsabo ist monatlich kündbar, dafür etwas teurer | 11,99 Euro pro Monat Das Jahresabo wird einmal jährlich abgebucht und ist pro Monat etwas günstiger | 119,99 Euro pro Jahr (10 Euro pro Monat)

einmal abgelaufen ist, müsst ihr euch sofern ihr weiterhin benutzen wollt. Alles weitere zu den Kosten von DAZN, den Bezahlmethoden etc. findet ihr bei DAZN News.

FC Bayern München in der Champions League: So verfolgt ihr das Spiel auf dem Handy, der Konsole oder dem Smart TV

Dass Sky das Spiel des FC Bayerns nicht überträgt, heißt nicht, dass ihr darauf verzichten müsst, das Spiel auf dem Fernseher zu sehen. Mit einem Smart TV könnt ihr ganz einfach die kostenlose DAZN-App herunterladen, euch mit euren Anmeldedaten einloggen, und schon könnt ihr Robert Lewandowski zusehen, wie er möglicherweise den nächsten Rekord aufstellt.

Am einfachsten ist es, DAZN am Laptop oder PC zu verfolgen: Hier braucht ihr nicht einmal die App. Einfach im Browser dazn.com eingeben und schon landet ihr bei der Plattform. Was ihr sonst noch braucht ist ein gültiges Abonnement, alles weitere dazu wurde in diesem Artikel bereits erklärt.

Auch auf anderen Geräten ist die Benutzung von DAZN denkbar einfach, alles was ihr braucht ist die kostenlose DAZN-App. Ganz egal ob Smartphone/Tablet (App im Play Store und App Store), Spielekonsole, Smart TV, Apple TV, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast usw.: Die Benutzung ist verblüffend einfach.