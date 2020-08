FC Bayern München gegen FC Chelsea: DAZN oder Sky? So läuft die Champions League heute live

Champions League, Achtelfinal-Rückspiel: Bayern München empfängt Chelsea. Doch wer überträgt die Partie? DAZN oder Sky? Goal gibt Euch die Antwort.

Der deutsche Meister und Pokalsieger FC Bayern trifft heute in der auf den . Die Partie wird um 21 Uhr in der Allianz Arena angepfiffen.

Das Hinspiel des Achtelfinals konnten die Münchner souverän mit 3:0 an der Stamford Bridge gewinnen – eine bessere Ausgangslage für ein Rückspiel zuhause gibt es kaum. Der FCB hat zudem auch noch eine Rechnung mit dem FC Chelsea für das verlorene "Finale dahoam" offen. Doch wo könnt Ihr das Spiel heute Abend live sehen? Auf DAZN oder auf Sky? Wir verraten es Euch. Im LIVE-TICKER ist Goal mit dabei.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, ob DAZN oder ob Sky die Partie zwischen dem und FC Chelsea London live im TV und LIVE-STREAM überträgt. Wer wissen will, wo und wann jedes Spiel der Champions League übertragen wird, findet alle Informationen dazu in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

FC Bayern München gegen FC Chelsea: DAZN oder Sky? Die Details

Wettbewerb : Champions League (Achtelfinal-Rückspiel)

: Champions League (Achtelfinal-Rückspiel) Datum : 08. August 2020

: 08. August 2020 Uhrzeit : 21 Uhr

: 21 Uhr Ort: Allianz Arena (Müchen)

FC Bayern München gegen FC Chelsea: DAZN oder Sky?

Es ist bekannt, dass ich der Pay-TV-Sender Sky aus Unterföhring und der Streamingdienst DAZN aus Ismaning die Übertragungsrechte der Champions League teilen. Doch welcher Sender welches Spiel überträgt, das weiß fast keiner mehr. Für diese Saison ist es so geregelt, dass sich Sky mindestens ein Spiel pro Runde aussuchen darf, das im Pay-TV übertragen wird. Im Normalfall wählt Sky immer das attraktivste Spiel mit deutscher Beteiligung. Die anderen Spiele werden dann größtenteils exklusiv bei DAZN gestreamt.

FC Bayern München gegen FC Chelsea: DAZN oder Sky?

Sky hat von seinem Erstwahlrecht Gebrauch gemacht und zeigt daher FC Bayern gegen FC Chelsea heute live und exklusiv über die volle Distanz. Sky schaltet ab 20.55 Uhr live ins Stadion nach Fröttmaning, das Match wird auf Sky Sport 2 HD übertragen.

🤔 Bayern OR Chelsea?#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 6, 2020

FC Bayern München gegen FC Chelsea heute live im TV

Um die Partie sehen zu können, müsst Ihr Sky abonniert haben. Aktuell bietet Sky das Sport-Paket für 17,50 Euro monatlich (im Jahres-Abo, danach 22,50 Euro monatlich im Monats-Abo) an. Was alles in diesem Paket enthalten ist, erfahrt Ihr hier. Falls Ihr noch keinen Sky-Receiver habt, bietet Euch Sky LIVE-STREAMS an, über die Ihr das Spiel verfolgen könnt.

FC Bayern München gegen FC Chelsea heute im LIVE-STREAM: Sky Go und Sky Ticket

Sky bietet zwei legale Möglichkeiten an, um Bayern vs. Chelsea heute Abend zu streamen: Sky Go und Sky Ticket. Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung. Beide Apps sind für verschiedene mobile Endgeräte kompatibel, zum Beispiel könnt Ihr die Champions League auf dem Laptop, Smartphone, Tablet oder Smart-TV schauen.

FC Bayern München gegen FC Chelsea heute im LIVE-STREAM auf Sky Go sehen

Wer Sky-Kunde ist, der hat automatisch Zugriff auf Sky Go. Die App ist im Abo-Paket des Pay-TV-Sender enthalten und kostenlos downloadbar.

FC Bayern München gegen FC Chelsea heute im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Als Nicht-Sky-Kunde müsst Ihr nicht auf die Königsklasse verzichten. Mit Sky Ticket erhaltet Ihr Zugang zur Champions League und anderen Sportevents. Der Vorteil hier ist, dass Ihr Euch nicht langfristig an den Sender binden müsst. Sky Ticket ist für 29,99 Euro im Monat erhältlich. Alle weiteren Infos dazu findet Ihr auf der Webseite von Sky.

Quelle: imago images / Adam Davy

FC Bayern München gegen FC Chelsea heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Highlights auf DAZN

Ihr habt das Spiel verpasst? Keine Sorge, DAZN lädt die Highlights der Partie nur kurz nach Abpfiff auf seinem Portal hoch. Wer mag, der kann sich sogar das gesamte Match im Re-Live reinziehen.

DAZN überträgt die Champions League live und einige Spiele auch exklusiv. Parallel zu Bayern vs. Chelsea spielt der kommende Gegner im Viertelfinale: Barcelona oder Neapel. Auch die wird auf DAZN gezeigt, hier wird sogar jedes Spiel gestreamt. Neben dem Fußball streamt DAZN Sportarten wie American Football, Basketball, Boxen, Darts, Motorsport oder Tennis. DAZN kostet 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro als Jahresabo.

FC Bayern München gegen FC Chelsea heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

FC Bayern München bisher 6 Spiele (wettbewerbsübergreifend) FC Chelsea 3 Siege 1 2 Remis 2 14 erzielte Tore 11 930 Mio. Euro Marktwert 840 Mio. Euro Leroy Sane (80 Mio. Euro) wertvollster Spieler N'Golo Kanté (80 Mio. Euro)

FC Bayern München gegen FC Chelsea heute live: Die Aufstellung

Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies – Thiago, Goretzka - Gnabry, Müller, Perisic – Lewandowski

Aufstellung FC Chelsea:

Caballero - James, Christensen, Zouma, Emerson - Barkley, Kante, Kovacic - Hudson-Odoi, Abraham, Mount

FC Bayern München gegen FC Chelsea heute live: Die Opta-Fakten