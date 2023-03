FC Bayern München vs. Manchester City: Darf Joao Cancelo im Champions-League-Viertelfinale spielen?

Joao Cancelo ist von Manchester City an den FC Bayern verliehen. Darf der Portugiese im CL-Viertelfinale gegen die Engländer mitspielen?

Wie die Auslosung in Nyon am Freitag ergab, trifft der FC Bayern München im Viertelfinale der Champions League auf Manchester City.

City und Bayern? Da war doch kürzlich was auf dem Transfermarkt: Ende Januar kam Außenverteidiger Joao Cancelo per Leihe von den Engländern nach München.

Nun kommt es im April also zum pikanten Wiedersehen des Portugiesen mit seinem Stammverein. Aber darf Cancelo in den beiden Viertelfinals dann überhaupt für Bayern auflaufen? GOAL verrät es Euch in diesem Artikel.

Darf Joao Cancelo im Viertelfinale gegen Manchester City für Bayern spielen?

Die Antwort auf diese Frage wird alle FCB-Fans freuen: Ja, Cancelo darf im CL-Viertelfinale gegen Manchester City für Bayern spielen.

Wäre der Portugiese innerhalb der Premier League verliehen worden, dürfte er für seinen Leihklub in der Liga zwar nicht gegen City spielen. Da es diese Regelung für europäische Wettbewerbe wie die Champions League aber nicht gibt, ist Cancelo einsatzbereit.

Getty Images

Natürlich hätte City die Möglichkeit gehabt, in den Leihvertrag eine Klausel zu integrieren, die besagt, dass Cancelo nicht gegen die Skyblues spielen dürfte. Das hat der englische Topklub allerdings nicht gemacht und eine Quelle aus Citys Umfeld hat GOAL und SPOX bestätigt, dass Cancelo im Viertelfinal-Kracher zwischen den beiden Titelfavoriten spielberechtigt ist.

Warum hat Joao Cancelo Manchester City verlassen und wie lange ist er an Bayern verliehen?

Cancelo war 2019 von Juventus Turin nach Manchester gewechselt und bei City eigentlich lange Zeit ein wichtiger Spieler.

Nach der WM-Pause war er jedoch keine Stammkraft mehr im Team von Pep Guardiola. Und die unregelmäßige Spielzeit ärgerte den 28-Jährigen so sehr, dass er sich Ende Januar zur Leihe nach München entschied.

Diese ist bis Ende Juni gültig, danach hat Bayern eine Kaufoption in Höhe von 70 Millionen Euro. Sollte der deutsche Rekordmeister diese nicht ziehen, müsste Cancelo vorerst zurück zu City, wo er noch bis 2027 unter Vertrag steht.

Champions-League-Viertelfinale: Das sind die Spiele