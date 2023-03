In der Champions League wurden die Paarungen für das Viertelfinale ausgelost. Auf wen trifft der FC Bayern im weiteren Turnierverlauf?

WAS IST PASSIERT? Im schweizerischen Nyon wurden am Freitag das Viertelfinale und der weitere Weg in der Champions League ausgelost. Aus der Bundesliga war nur noch der FC Bayern vertreten.

Ausgelost wurden nicht nur die Viertelfinalpaarungen sondern auch, welche Sieger der Viertelfinals im Halbfinale aufeinandertreffen. Für den deutschen Rekordmeister geht es gegen Manchester City im Viertelfinale, danach würde der Gewinner aus dem Viertelfinale Real Madrid gegen FC Chelsea warten. Auf der anderen Seite des Turnierbaums trifft Inter Mailand auf Benfica Lissabon und AC Milan auf SSC Neapel.

Die zuerst genannten Mannschaften haben Heimrecht und spielen dementsprechend das Hinspiel vor heimischen Publikum. Der FC Chelsea, Benfica Lissabon, der FC Bayern München und SSC Neapel müssen also zuerst reisen, und können im Rückspiel in der eigenen Arena die Weichen auf das Halbfinale stellen.

Der FC Bayern gastiert am 11. April (21 Uhr) im Etihad Stadium und empfängt am 19. April (21 Uhr) Manchester City in der Allianz Arena.

Champions League, Auslosung heute: Das sind die Duelle

Viertelfinale 1 (12.4 + 18.4): Real Madrid vs. FC Chelsea Viertelfinale 2 (11.4 + 19.4): Inter Mailand vs. Benfica Lissabon Viertelfinale 3 (11.4 + 19.4): Manchester City vs. FC Bayern München Viertelfinale 4 (12.4 + 18.4): AC Milan vs. SSC Neapel

Champions-League-Auslosung: Wer würde im Halbfinale gegeneinander spielen?

Halbfinale 1: Gewinner VF4 vs. Gewinner VF2 Halbfinale 2: Gewinner VF1 vs. Gewinner VF3

WAS WURDE GESAGT? "Ich spiele gerne gegen die Guten", behauptete Sportvorstand Hassan Salihamidzic, "da sind unsere Jungs immer konzentriert." Vorstandschef Oliver Kahn ergänzte selbstbewusst: "City ist eine absolute Top-Mannschaft, aber wir sind der FC Bayern München! Wir müssen und wir werden für diesen großen Gegner bereit sein. Wer die Champions League gewinnen will, muss die Besten schlagen."City mit Wunderstürmer Haaland, der RB Leipzig mit seinem Fünferpack im Achtelfinal-Rückspiel (7:0) fast im Alleingang ausgeschaltet hatte, und Kapitän Ilkay Gündogan sei "der stärkste Gegner", sagte Salihamidzic: "Das ist wieder ein kleines Finale." Vor allem Haaland schreckt ihn. Der frühere Dortmunder mache es "sehr gut", warnte Salihamidzic, "er ist einer der besten Stürmer der Welt - wie Kylian Mbappe".

WIE GEHT ES WEITER? Die Viertelfinalpaarungen finden am 11./12. und 18./19. April statt. Die Halbfinals steigen 9./10. und 16./17. Mai. Das große Finale in Istanbul steigt am 10. Juni.