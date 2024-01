Bayern-Kandidat Thilo Kehrer wohl unmittelbar vor Wechsel nach Frankreich

Nationalspieler Thilo Kehrer wird West Ham United wohl verlassen - aber nicht zum FC Bayern München.

WAS IST PASSIERT? Thilo Kehrer steht offenbar unmittelbar vor einem Wechsel von West Ham United zur AS Monaco. Laut Sky könnte der Transfer noch im Laufe des heutigen Tages abgeschlossen werden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach handelt es sich um eine Leihe bis zum Saisonende samt Kaufpflicht in Höhe von 11,5 Millionen Euro. Zuletzt wurde der 27-jährige deutsche Nationalspieler auch beim FC Bayern München gehandelt. Bei West Ham war Kehrer, der in der Abwehr flexibel einsetzbar ist, nur Ergänzungsspieler. Sein Vertrag läuft bis 2026.

