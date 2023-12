Tuchel kennt ihn aus Paris! Beendet Thilo Kehrer die Verteidiger-Suche des FC Bayern München?

Der FC Bayern München könnte bei seiner Suche nach einem neuen Verteidiger bei West Ham fündig werden.

WAS IST PASSIERT? Wie schon im Sommer beschäftigt sich der FC Bayern München bei seiner Suche nach einem neuen Verteidiger offenbar auch mit Thilo Kehrer von West Ham United. Laut dem Portal Foot Mercato will Trainer Thomas Tuchel demnächst ein Gespräch mit dem deutschen Nationalspieler führen, den er von gemeinsamen Zeiten bei Paris Saint-Germain kennt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 27-Jährige ist in der Abwehrreihe flexibel einsetzbar, kann rechts und zentral verteidigen. Bei West Ham ist er aktuell nur Ergänzungsspieler. Sein Vertrag läuft bis 2026. Dem Vernehmen nach dürfte er im Winter wechseln. Neben dem FC Bayern sollen aber auch Eintracht Frankfurt, der FC Sevilla, die AC Mailand, die AS Rom, Stade Rennes und OGC Nizza an Kehrer interessiert sein.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images