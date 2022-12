Juventus Turin: Mehrere Topklubs offenbar heiß auf Dusan Vlahovic

Dusan Vlahovic von Juventus Turin weckt Begehrlichkeiten bei zahlreichen Topklubs aus ganz Europa - darunter auch bei den Bayern.

WAS IST PASSIERT? Zahlreiche europäische Topklubs haben laut Corriere dello Sport Interesse an einer Verpflichtung von Juventus Turins Stürmer Dusan Vlahovic. Dazu zählen angeblich PSG, der FC Bayern München, Chelsea, Arsenal und Manchester United.

Juventus selbst bietet den Stürmer nicht aktiv zum Verkauf an, doch dessen starke Leistungen haben Begehrlichkeiten geweckt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Vlahovic wechselte erst im Januar 2022 für rund 80 Millionen von Florenz zur Alten Dame, der Vertrag des 22-jährigen Serben läuft noch bis 2026. Das Problem für Juventus: Vlahovic ist aufgrund seines jungen Alters und Talents einer der begehrtesten Stürmer weltweit.

Hinzu kommt die sportliche Situation: Juve kam zu Saisonbeginn nur langsam in Fahrt, hat in der heimischen Serie A bereits zehn Punkte Rückstand auf Tabellenführer Neapel. In der Champions League war bereits nach der Gruppenphase Schluss. Nicht die besten Argumente, um Vlahovic einen Verbleib schmackhaft zu machen.

WIE GEHT ES WEITER? Laut Corriere dello Sport sollen wohl vor allem die englischen Klubs bereit sein, schon im Winter hohe Summen für den Serben auf den Tisch zu legen. Chelsea hat nach der Verletzung von Armando Broja mit Pierre-Emerick Aubameyang nur einen Stürmer im Kader - Stadtrivale Arsenal sucht nach der Verletzung von Gabriel Jesus ebenfalls nach einem treffsicheren Goalgetter. Und auch Manchester United könnte nach dem CR7-Abgang Verstärkung im Angriff vertragen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Dusan Vlahovic erzielte in der laufenden Spielzeit für Juventus sieben Tore in 15 Spielen, dazu kommen zwei Assists. In der Vorsaison, in der sowohl für Florenz als auch die Alte Dame auflief, knipste der Serbe 24-Mal in 36 Spielen. Fünf Vorbereitungen für seine Teamkollegen inklusive.

Vlahovics Bilanz im serbischen Nationalteam kann sich ebenfalls sehen lassen. Seine Statistiken: 19 Spiele, zehn Tore sowie sechs Vorlagen. Bei der WM 2022 in Katar traf der 22-Jährige bei der 2:3-Niederlage seines Teams gegen die Schweiz.