Bayern vs. BVB, Schiedsrichter: Wer ist Marco Fritz?

Am Samstag treffen sich der FC Bayern München und Borussia Dortmund zum Topspiel. Aber wer ist der Schiedsrichter der Partie?

Es ist der deutsche Klassiker und ohnehin immer ein Spiel von besonderer Brisanz. An diesem Samstag macht die Tabellenkonstellation vor dem 26. Bundesliga-Spieltag das Duell zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund aber noch etwas spezieller.

Denn schließlich liegt der BVB mit einem Punkt Vorsprung auf die Münchener derzeit an der Tabellenspitze. Können sich die Dortmunder mit einem Sieg in der Allianz-Arena vielleicht den entscheidenden Vorteil sichern, um die Meisterserie der Bayern nach zehn Jahren zu beenden?

Das Topspiel heute (18.30 Uhr) wird es zeigen. Sicher ist bereits, welcher Schiedsrichter die Partie pfeifen wird. Und GOAL hat in diesem Artikel alle Informationen dazu.

FC Bayern gegen BVB, Schiedsrichter: Wer pfeift das Spiel heute?

Marco Fritz heißt der Schiedsrichter, der am Samstag (1. April, 18.30 Uhr) das Bundesliga-Topspiel zwischen Bayern und dem BVB pfeift.

Der 45-jährige Bankkaufmann ist einer der erfahrensten deutschen Unparteiischen, pfeift bereits seit 2009 in der Bundesliga und war von 2012 bis 2021 auch FIFA-Schiedsrichter.

In der Saison 2019/20 wurde Fritz zum Schiedsrichter des Jahres gekürt, neben zwei DFL-Supercups (2015 und 2018) durfte er 2016 auch schon ein DFB-Pokalfinale leiten. Das Duell in Berlin damals: Bayern gegen Dortmund.

Getty Images

Und der BVB hat Fritz von jenem Endspiel in nicht so guter Erinnerung: Schließlich stellte er damals Bayerns Franck Ribéry trotz Tätlichkeit gegen Gonzalo Castro nicht vom Platz. Am Ende siegte der FCB im Elfmeterschießen.

Als Assistenten von Fritz agieren heute übrigens Dominik Schaal (Linienrichter), Marcel Pelgrim (Linienrichter), Frank Willenborg (Vierter Offizieller), Benjamin Brand (Video-Assistent) und Thorsten Schiffner (VAR-Assistent).

Schiedsrichter heute: Wie oft hat Marco Fritz schon Bayern vs. BVB gepfiffen?

Für Fritz ist es das fünfte Mal, dass er das größte Spiel im deutschen Fußball pfeifen darf.

Bei allen vier bisherigen Duellen mit Fritz' Beteiligung ging übrigens Bayern als Sieger vom Platz. Neben dem Pokalfinale 2016 waren das (jeweils in München) ein 5:1 im Oktober 2015, ein 4:1 im April 2017 und zuletzt ein 4:2 im März 2021.

Marco Fritz pfeift heute Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund): Die wichtigsten Infos zum Schiedsrichter