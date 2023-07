Die Werkself schnappt sich Jonas Hofmann vom Rhein-Nachbarn Borussia Mönchengladbach.

WAS IST PASSIERT? Bayer Leverkusen hat Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach verpflichtet. Das berichtet der kicker. Der Nationalspieler soll von einer Ausstiegsklausel in seinem noch bis 2025 gültigen Vertrag Gebrauch machen und die festgeschriebene Ablöse in Höhe von zehn Millionen Euro kosten. Eine Bestätigung der Klubs steht noch aus, Gladbach sehe sich aber bereits nach einem Ersatz um, heißt es.

WAS IST DER HINTERGRUND? Hofmann, der im vergangenen Jahr auch mehrfach als Neuzugang beim FC Bayern gehandelt worden war, verlängerte seinen Vertrag in Gladbach im August 2022, handelte dabei aber besagte Klausel aus.

Für Gladbach ist es der nächste hochkarätige Abgang in diesem Sommer: In den vergangenen Wochen verließen bereits Marcus Thuram (Inter Mailand), Ramy Bensebaini (BVB) und Lars Stindl (Karlsruher SC) die Fohlen.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Hofmann stammt aus der Hoffenheimer Jugend, von dort zog es ihn 2011 zu Borussia Dortmund. Nachdem er die Saison 2014/15 auf Leihbasis bei Mainz 05 verbracht hatte, wechselte der vielseitige Rechtsfuß im Januar 2016 für acht Millionen Euro Ablöse zur Borussia.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der vergangenen Saison absolvierte der 21-fache Nationalspieler für Gladbach 33 Partien. Dabei gelangen Hofmann 14 Tore und 12 Assists.