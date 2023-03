Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München heute im TV und LIVE-STREAM: DAZN oder Sky?

Bayer Leverkusen empfängt heute in der Bundesliga den FC Bayern München. Überträgt DAZN oder Sky im TV und LIVE-STREAM?

Am 25. Bundesliga-Spieltag gastiert der FC Bayern München heute bei Bayer 04 Leverkusen. Anpfiff der Partie ist am 19. März um 17.30 Uhr in der BayArena in Leverkusen. Ob Ihr die Begegnung im TV und LIVE-STREAM bei DAZN oder Sky verfolgen könnt, welcher LIVE-TICKER Euch auf dem Laufenden hält und wo Ihr im Anschluss die Highlights findet, hat GOAL zusammengefasst.

Die einzigen verbliebenen deutschen Klubs in den internationalen Wettbewerben treffen heute in der Bundesliga aufeinander. Der FC Bayern, der in der vergangenen Woche mit einem 2:0-Erfolg im Rückspiel gegen PSG das Ticket für das Champions-League-Viertelfinale buchte, ist bei Bayer 04 Leverkusen zu Gast. Das Team von Xabi Alonso setzte sich am Donnerstag souverän mit 2:0 bei Ferencváros Budapest durch und steht in der Europa League in der Runde der letzten Acht. Nun gilt es für beide, in der Bundesliga die nächsten Punkte zu sammeln.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann kann bei diesem Unterfangen nahezu aus dem Vollen schöpfen. Einzig Eric Maxim Choupo-Moting ist mit leichten Rückenproblemen noch fraglich, der Rest der Mannschaft steht zur Verfügung. Leverkusen-Coach Alonso muss hingegen auf Routinier Charles Aránguiz verzichten, zudem könnten auch Patrik Schick und Karim Bellarabi ausfallen.

Kann sich Bayer 04 Leverkusen heute für die 0:4-Pleite in der Hinrunde revanchieren oder entführt der FC Bayern drei Zähler aus dem Rheinland? Und wer überträgt die Partie im TV und LIVE-STREAM - Sky oder DAZN?

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München heute im TV und LIVE-STREAM: Anstoß, Uhrzeit, Stadion

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München heute im TV und LIVE-STREAM: Läuft die Bundesliga im Fernsehen?

Nur noch ausgewählte Spiele, Leverkusen gegen Bayern gehört aber definitiv nicht dazu. Erst die Relegationsspiele zur 1. und 2. Bundesliga könnt Ihr wieder im Free-TV verfolgen, diese überträgt Sat.1.

Um das Kräftemessen heute live zu verfolgen, benötigt Ihr ein Abo bei einem privaten Anbieter.

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München heute im TV und LIVE-STREAM: Überträgt DAZN oder Sky im Pay-TV?

Wie stellt Nagelsmann seine Offensive auf? Starten Leroy Sané und Serge Gnabry wie schon beim 5:3 gegen Augsburg von Beginn an oder erhält Thomas Müller den Vorzug? Und kann Bayer 04 dem deutschen Rekordmeister ein Bein stellen?

Antworten auf diese und weitere Fragen erhaltet Ihr heute bei DAZN. Im Pay-TV läuft die Bundesliga-Partie beim linearen Sender DAZN1, Infos zur Buchung gibt's auf der Website.

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München heute im TV und LIVE-STREAM: DAZN überträgt live

Neben der Übertragung via Pay-TV stellt DAZN auch einen LIVE-STREAM bereit. Zugang erhaltet Ihr nach Abschluss eines Abonnements, dafür stehen verschiedene Pakete zur Auswahl. Das vollständige Programm erhaltet Ihr mit dem Komplett-Paket für 39,99 Euro im Monatsabo oder umgerechnet 29,99 Euro pro Monat im Jahresabo.

Nach der Registrierung könnt Ihr verschiedenste Sportarten live streamen. Neben der Bundesliga zeigt DAZN auch fast alle Partien der Champions League, hinzu kommen nationale Ligen wie die Ligue 1 und die Serie A. Darüber hinaus überträgt DAZN auch die NFL, Darts und Kampfsport-Events.

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München heute im TV und LIVE-STREAM: Bundesliga bei DAZN - Infos zum Anbieter

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München heute im TV und LIVE-STREAM: LIVE-TICKER und Highlights zur Bundesliga

Wie sich Leverkusen im Duell mit dem FC Bayern schlägt, könnt Ihr auch im LIVE-TICKER von GOAL verfolgen. Dort informieren wir nahezu in Echtzeit über das Geschehen auf dem Platz.

Highlights gibt’s nach Abpfiff ebenfalls bei DAZN. Zudem stellen Sport1, die ARD und das ZDF ebenfalls Zusammenfassungen auf der jeweiligen Website ab 0 Uhr Montagnacht bereit.

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München heute im TV und LIVE-STREAM: So liefen die vergangenen fünf Partien