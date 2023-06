Barcelona-Star Franck Kessié im Trikot des FC Bayern gesichtet

Das Transferfenster hat offiziell noch nicht geöffnet und dennoch brodelt die Gerüchteküche. Ein Barcelona-Star sorgt mit einem Trikot für Aufsehen.

WAS IST PASSIERT? Franck Kessié hat für ordentlich Aufruhr in den sozialen Medien gesorgt. In einem TikTok-Clip ist der Ivorer in einem Heimtrikot des FC Bayern der Saison 2022/23 zu sehen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Um den Mittelfeldspieler des FC Barcelona und den deutschen Rekordmeister gibt es derzeit keine Transfergerüchte. Doch Kessié wird immer wieder mit einem Abgang von den Katalanen in Verbindung gebracht, speziell Inter gilt als interessiert. Angeblich sind sich Barcelona und der 26-jährige bereits einig, im Sommer getrennte Wege zu gehen - trotz gültigen Vertrags bis 2026.

Das Bayern-Trikot darf nun bedingt als einen Indiz für einen Wechsel angesehen werden, dennoch ist es eine Seltenheit, dass Fußball-Profis so offen das Trikot eines europäischen Konkurrenten tragen.

Damit aber nicht genug: Offensichtlich trägt Kessié unter dem FCB-Shirt eine Hose von Barcelonas Erzrivale Real Madrid.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Kessié konnte sich in seinem ersten Jahr beim FC Barcelona nicht durchsetzen und kam in einem Großteil seiner absolvierten 43 Spiele von der Bank. Drei Tore und drei Vorlagen gelangen ihm in seinen Einsätzen für die Katalanen.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Der Mittelfeldspieler ging seine ersten Schritte im Profifußball bei Atalanta Bergamo und erlebte seinen Durchbruch bei der AC Milan. Die Rossoneri hatten ihn 2019 für 32 Millionen Euro verpflichtet. Nach drei erfolgreichen Jahren zog er ablösefrei weiter zu Barça.