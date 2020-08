FC Barcelona - Nach Champions-League-Debakel gegen den FC Bayern: Gerard Pique bietet Rücktritt an

Barcelonas Gerard Pique hat nach dem Champions-League-Debakel gegen den FC Bayern Konsequenzen gefordert und gleichzeitig seinen Rücktritt angeboten.

Innenverteidiger Gerard Pique vom hat nach dem Debakel im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Bayern München (2:8) deutliche Worte für die Leistung der Katalanen gefunden und Konsequenzen gefordert.

"Wir sind auf Grund gelaufen, es ist schrecklich, eine Schande. Dieser Klub benötigt Veränderungen", betonte der 33-Jährige im Gespräch mit Eleven Sports 1 und schob nach: "Ich spreche nicht nur vom Trainer und von Spielern, es muss auf allen Ebenen etwas passieren." Auch sich selbst nahm Pique dabei nicht heraus. Der Spanier "wäre der Erste, der gehen würde, wenn es den Klub weiterbringen würde".

Allerdings gelte es zunächst "diese Demütigung aufzuarbeiten. Wir gehen traurig und wütend nach Hause", ergänzte 103-fache spanische Nationalspieler.

Mehr Teams

Präsident Josep Bartomeu pflichtet Pique bei

Barcelonas Präsident Josep Bartomeu schlug in die gleiche Kerbe und kündigte Veränderungen an. "Pique hat Recht", pflichtete er dem Abwehrmann bei: "Wir müssen Veränderungen vornehmen."

Dabei verriet er auch, dass man bereits konkrete Pläne im Sinn habe und diese in den kommenden Wochen kommunizieren werde.

Barca-Coach Quique Setien: "Eine unfassbar schmerzhafte Niederlage"

Trainer Quique Setien zeigte sich ob der historischen Niederlage ebenfalls fassungslos.

"So viele Gegentore... Wahnsinn! Es ist eine unfassbar schmerzhafte Niederlage für uns, und sie war auch in der Höhe verdient. Bayern war heute sehr effizient - und wir nicht auf dem Level, auf dem wir agieren können. Wir müssen uns bei unseren Fans entschuldigen. Heute ist ein schmerzhafter Tag für den Klub. Bayern hat uns überwältigt", konstatierte der 61-Jährige im Anschluss an die Partie.