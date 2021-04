FC Barcelona: Glücklicher Ousmane Dembele blickt zuversichtlich in Richtung Vertragsverlängerung

Die Formkurve des Ex-Dortmunders zeigt nach einer Reihe von Verletzungen in dieser Saison klar nach oben. Eine Verlängerung ist wahrscheinlich.

Der französische Nationalspieler Ousmane Dembele hat sich optimistisch bezüglich einer Vertragsverlängerung beim FC Barcelona geäußert. Er fühle sich momentan rundum zufrieden, sagte der 23-Jährige in einem Interview mit BeInSports.

"Ich habe noch ein Jahr Vertrag. Bislang hat es noch keine Gespräche mit dem Klub gegeben. Ich bin glücklich und fühle mich gut", betonte Dembele.

Dembele: "Kenne den neuen Barcelona-Präsidenten Laporta noch nicht gut"

Dass die Verhandlungen mit dem neuen Barca-Präsidenten Joan Laporta geführt werden, beunruhigt den Franzosen nicht: "Es gibt nun einen neuen Präsidenten, den ich noch nicht gut kenne. Aber er ist sehr nah an den Spielern dran. Wir werden sehen, wie es läuft."

Dembele war 2017 nach einem wochenlangen Streik von Borussia Dortmund nach Barcelona gewechselt. Dort wurde der Weltmeister von 2018 von einer Vielzahl an Verletzungen heimgesucht. In dieser Saison hat das Pech Dembele allem Anschein nach verlassen: in satten 36 Einsätzen für die Blaugrana gelangen ihm zehn Tore und vier Assists.