Sky oder DAZN? So wird FC Barcelona gegen SSC Neapel übertragen

Endlich gibt es wieder die Champions League zu sehen! Doch wer überträgt die Partie zwischen Barcelona und der SSC Neapel? Goal gibt die Antworten.

Der FC Barcelona trifft auf den SSC Neapel. Die Partie wird heute (Samstag, 8. August) um 21 Uhr im Camp Nou angepfiffen.

Im Achtelfinal-Hinspiel trennten sich die Teams mit 1:1 voneinander. Dries Mertens brachte Napoli zunächst in Führung, ehe Antoine Griezmann für Barca ausglich. Nun steht das Rückspiel an, doch wo gibt es die Partie zu sehen?

Goal verrät Euch, welchen Sender Ihr einschalten müsst.

Mehr Teams

In diesem Artikel erfahrt Ihr, ob gegen heute auf Sky oder auf DAZN übertragen wird. Wer wissen will, wo und wann jedes Spiel der übertragen wird, findet alle Informationen dazu in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

Sky oder DAZN? So wird FC Barcelona gegen SSC Neapel übertragen – die Details

Wettbewerb UEFA Champions League (Achtelfinal-Rückspiel) Datum 08. August 2020 Uhrzeit 21 Uhr Ort Camp Nou

Sky oder DAZN? So wird FC Barcelona gegen SSC Neapel übertragen – die Übertragungsrechte

Wenn heutzutage die Champions League übertragen wird, weiß man oft nicht, welchen Sender man im TV einschalten soll oder ob die Partie überhaupt live im Fernsehen läuft. Für die diesjährige Champions-League-Saison haben ausschließlich der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte erhalten.

Sky hat im Vergleich zu DAZN mehr Anteile erhalten und durfte sich für die Vorrunde und das Achtelfinale die Topspiele der jeweiligen Woche mit deutscher Beteiligung raussuchen. Das Parallelspiel läuft dann auf DAZN. Für die heutige Partie zwischen dem FC Barcelona und dem SSC Neapel hat DAZN die Übertragungsrechte erhalten. Das bedeutet gleichzeitig, dass es das Spiel nicht im klassischen TV zu sehen gibt.

FC Barcelona gegen SSC Neapel im LIVE-STREAM sehen: DAZN überträgt die Champions League live

Das Portal geht ab 20.45 Uhr auf Sendung, der Moderator Daniel Herzog begleitet Euch durch die Vorberichte. Das Spiel wird von Marco Hagemann kommentiert, Ihm assistiert der Experte Sebastian Kneißl. DAZN überträgt die Partie exklusiv in voller Länge!

FC Barcelona gegen SSC Neapel im LIVE-STREAM sehen: So geht’s

Um den LIVE-STREAM von DAZN sehen zu können, müsst Ihr das Portal abonniert haben. Der erste Monat des Abonnements ist kostenlos, Ihr könnt Barca gegen Neapel als Neukunde also live und in voller Länge sehen, ohne einen Cent bezahlen zu müssen! Am besten nutzt Ihr die DAZN-App zum Schauen des Streams. Die App ist für diverse mobile Endgeräte kompatibel, zum Beispiel für den Laptop, das Tablet, das Smartphone, die PS4 oder den Smart-TV. Nach dem Download müsst Ihr Euch nur noch registrieren – und schon kann’s losgehen.

Quelle: Imago Images / Guiseppe Maffia

FC Barcelona gegen SSC Neapel live: Die Highlights auf DAZN sehen

Falls Ihr das Spiel verpassen solltet, könnt Ihr Euch kurz nach dem Abpfiff die Highlights der Partie auf DAZN ansehen. Es gibt sogar die Möglichkeit, sich das komplette Spiel im Re-Live reinzuziehen.

DAZN kostet nach dem Probemonat 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo und ist jederzeit kündbar.

Wer zeigt FC Barcelona gegen SSC Neapel heute live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragungen im Überblick