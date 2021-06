FC Barcelona: Antoine Griezmann kündigt Wechsel in die MLS an

Wenn sein Vertrag bei Barca endet, ist Antoine Griezmann 33 Jahre alt. Dann will er in die Vereinigten Staaten wechseln.

Frankreichs Nationalstürmer Antoine Griezmann vom FC Barcelona strebt nach dem Ende seines Vertrags bei den Katalanen einen Wechsel in die nordamerikanische Profiliga MLS an. Das sagt der Angreifer in einem Interview mit Le Figaro. "Ich würde gerne meine Karriere dort beenden", sagte Griezmann.

Der 30-Jährige hatte in der Vergangenheit mehrfach öffentlich erklärt, ein Fan des Lebens in den Vereinigten Staaten zu sein. "Du kannst dort unerkannt bleiben, nicht so wie in Frankreich oder Spanien", führte er aus. Als "richtigen Zeitpunkt" für einen Transfer in die MLS nannte er 2024, wenn sein Arbeitspapier in Barcelona ausläuft.

Antoine Griezmann wechselt von Atletico Madrid zum FC Barcelona

Griezmann betonte allerdings auch, dass er in den Staaten nicht nur seine Karriere gemütlich ausklingen lassen wolle. Ziel sei es "auf dem Platz gut zu sein und die MLS zu gewinnen".

Auch für die Zeit nach dem Ende der aktiven Laufbahn hat Griezmann bereits Pläne. Er strebt eine Karriere als Trainer an: "Ich bin sehr daran interessiert, mich zu qualifizieren, um in ein paar Jahren auf der Bank zu sitzen. Eine Gruppe zu leiten, über Taktiken nachzudenken und Trainingseinheiten zu gestalten, sind Dinge, die mich interessieren."

Griezmann war 2019 für 120 Millionen Euro Ablöse von Atletico Madrid zum FC Barcelona gewechselt, wo er die hohen Erwartungen nicht immer erfüllte. Aktuell weilt der Weltmeister von 2018 mit der französischen Nationalmannschaft bei der EM-Endrunde. Am Samstag erzielte er beim 1:1 gegen Ungarn den Ausgleichstreffer für den Titelanwärter.