Barca-Trainer Quique Setien sprach vor dem Clasico mit Pep Guardiola: "Er zeigte mir seinen Plan"

Quique Setien hat vor dem Clasico gegen (So., 21 Uhr live auf DAZN) mit Pep Guardiola gesprochen. Der ehemalige Barca-Trainer verriet Setien seinen Matchplan gegen Real.

Setien war beim 2:1-Auswärtssieg von bei Real Madrid im Champions-League-Achtelfinale im Santiago Bernabeu. "Ich war nicht da, um Pep zu sehen, sondern um das Spiel zu sehen. Manchester City ist von der Anlage her eine ähnliche Mannschaft wie Barca", erklärte Setien zwar. Es habe dennoch nach dem Spiel die Möglichkeit gegeben, kurz mit Guardiola zu sprechen.

