Barcelona sticht Chelsea im Werben um Raphinha aus

Raphinha von Leeds United steht kurz vor einem Wechsel ins Camp Nou. Damit sticht Barca den FC Chelsea im Transferpoker aus.

Im Transferpoker um Stürmer Raphinha wird ein Wechsel zum FC Barcelona immer konkreter. Nach Informationen von GOAL und SPOX sind sich der aktuelle Verein des Brasilianers, Leeds United, und die Katalanen inzwischen einig geworden.

Für Leeds muss es schnell gehen, denn die Engländer haben mit Luis Sinisterra bereits einen Ersatz für Raphinha gefunden. Die beiden Klubs befinden sich wegen Raphinha nun in den letzten Abstimmungen, der Wechsel soll zeitnah verkündet werden.

Einzelheiten über den neuen Vertrag beim FC Barcelona wurden offiziell nicht bekannt, aber man kann von einer Ablösesumme in Höhe von rund 70 Millionen Euro ausgehen. Obwohl Barca genauso viel für den Angreifer bietet wie der FC Chelsea, entschied man sich bei Leeds schlussendlich für einen Deal mit den Spaniern.

Raphinhas Traum vom Camp Nou wird wahr

Das liegt vor allem daran, dass Raphinha selbst unbedingt im Dress der Katalanen auflaufen will. Auch mit der Ratenzahlung von Barcelona hat man sich bei Leeds arrangiert.

In Leeds zählte der Flügelflitzer mit 17 Toren und elf Assists in 66 Pflichtspielen zu den absoluten Leistungsträgern. Für knapp 19 Millionen Euro war der Brasilianer 2020 in die Premier League gewechselt, für Leeds United würde sich damit ein rund 50 Millionen Euro hohes Transfer-Plus ergeben.