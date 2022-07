FC Barcelona erhöht Angebot für Raphinha von Leeds United

Im Poker um Raphinha zeichnet sich eine Entscheidung ab. Barca legt nach und der Leeds-Star drängt auf Klarheit.

Der FC Barcelona hat einen großen Schritt in Richtung Transfer des brasilianischen Nationalspielers Raphinha (25) gemacht. Die Katalanen bieten Leeds United nun umgerechnet 70 Millionen Euro Ablöse für die Dienste des Flügelflitzers. Entsprechende Berichte sind nach Informationen von GOAL und SPOX zutreffend.

Barcas Angebot ist damit nun genauso hoch, wie jenes des ebenfalls interessierten FC Chelsea. Allerdings möchten die klammen Katalanen die Zahlung über mehrere Raten strecken, was Leeds nicht schmeckt. Raphinha selbst will unbedingt zu Barca, vor allem aber auch Klarheit, was seine Zukunft angeht. Daher hat er beiden Klubs nach Informationen von GOAL und SPOX eine Deadline von 48 Stunden gesetzt, um sich zu einigen. Andernfalls ist ein Transfer zu Chelsea sehr wahrscheinlich.

FC Barcelona: Raphinha steht bei Leeds United bis 2024 unter Vertrag

Raphinha gilt seit geraumer Zeit als Barcelonas Wunschkandidat für die rechte Außenbahn. Das Werben um ihn ist auch unabhängig von den Bemühungen um Bayern Münchens Torjäger Robert Lewandowski, der ebenfalls kommen soll. Die Katalanen erzielten bereits vor einigen Wochen eine Einigung mit Ex-Barca-Profi Deco, dem Berater Raphinhas.

Allerdings spielten die Katalanen bei der Suche nach einem mögliche Nachfolger Ousmane Dembeles auf Zeit. Raphinhas Vertrag in Leeds läuft bis 2024 und bei einem Abstieg der Peacocks aus der Premier League hätte er dank einer Klausel "nur" 25 Millionen Euro gekostet. Leeds aber hielt die Klasse.

Neben Chelsea mischte zwischenzeitlich auch der FC Arsenal, der unlängst Raphinhas Selecao-Kollegen Gabriel Jesus unter Vertrag nahm, im Transferpoker mit. Auch der FC Bayern wurde vor einigen Monaten mit ihm in Verbindung gebracht.

Raphinha war im Sommer 2020 für knapp 19 Millionen Euro Ablöse von Stade Rennes zu Leeds United gewechselt. Dort gehörte er in den vergangenen beiden Jahren zu den Leistungsträgern. In 66 Pflichtspielen gelangen dem Rechtsaußen 17 Tore und 11 Assists.