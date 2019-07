BVB will Malcom: Verhandlungen mit dem FC Barcelona laufen

Auf den Flügelpositionen ist der BVB eigentlich gut besetzt. Dennoch gibt es Gespräche mit Barcelona wegen eines Transfers des Brasilianers Malcom.

verhandelt nach Informationen von Goal und SPOX mit dem wegen eines Transfers des Brasilianers Malcom. Nach nur einem Jahr wollen die Katalanen den Flügelspieler wieder loswerden und dabei möglichst die rund 40 Millionen kassieren, die sie im Sommer 2018 an überwiesen haben.

Die erste Forderung der Katalanen beläuft sich deshalb auf 42 Millionen Euro. Neben dem BVB ist auch der am 22-Jährigen dran, allerdings wollen die Londoner Malcom nur ausleihen, aber nicht fest verpflichten.

BVB: Malcom kommt über Reservistenrolle bei Barca nicht hinaus

Der BVB ist auf den Flügeln mit Spielern wie Jadon Sancho, Thorgan Hazard, Julian Brandt, Marco Reus und Jacob Bruun Larsen aktuell gut aufgestellt, allerdings könnten Spieler wie Andre Schürrle die Schwarz-Gelben noch verlassen und damit einen Platz im Kader für Malcom öffnen.

Malcom kam in der vergangenen Saison in Barcelona nur auf sechs Startelfeinsätze in der Liga. Insgesamt verbuchte er nur drei Scorerpunkte in 15 -Partien.