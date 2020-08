FC Barcelona vs. FC Bayern München im Free-TV sehen, geht das? Die Übertragung der Champions League

Viertelfinale in der Champions League: Barcelona spielt gegen Bayern München. Doch wird die Partie überhaupt im Free-TV übertragen?

Im Champions-League-Viertelfinale trifft der auf den . Die Partie wird heute Abend um 21 Uhr in Lissabon angepfiffen.

Nachdem der FC Bayern im Achtelfinale den deutlich besiegen konnte, geht es im Viertelfinale nun gegen Messi, Suarez und Co. Barca überwand in der letzten Runde den . Ab dem Viertelfinale wird in der nur noch ein K.o.-Spiel ausgetragen, ist der neutrale Gastgeber der Spiele.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, ob FC Barcelona gegen FC Bayern München heute live im Free-TV übertragen wird. Wer wissen will, auf welchem Sender die anderen CL-Spiele laufen, dem haben wir hier einen separaten Artikel verlinkt.

FC Barcelona gegen FC Bayern München heute live im Free-TV sehen: Die Details

Wettbewerb UEFA Champions League (Viertelfinale) Datum 14. August 2020 Uhrzeit 21 Uhr Ort Lissabon Schiedsrichter Skomina, Damir

FC Barcelona gegen FC Bayern München heute live im Free-TV sehen: Die Übertragungsrechte

Die Übertragungsrechte der Champions League sind heiß umworben und extrem teuer. Für die diesjährige Saison hat die UEFA die Rechte an den Pay-TV-Sender Sky und den Streamingdienst DAZN verkauft.

FC Barcelona gegen FC Bayern München heute live im Free-TV sehen: Geht das?

Vorab die schlechte Nachricht: Nein, Barca gegen Bayern wird heute leider nicht im Free-TV übertragen, da weder die öffentlich-rechtlichen Sender noch die Privatsender Übertragungsrechte ergattern konnten. Das Spiel gibt es heute exklusiv und über die volle Länge im Pay-TV bei Sky zu sehen.

FC Barcelona gegen FC Bayern München heute live im TV sehen: Sky

Sky geht auf dem Kanal Sky Sport 1 HD ab 19.30 Uhr auf Sendung. Sebastian Hellmann moderiert mit den Experten Lothar Matthäus und Erik Meijer den Vorbericht, Wolff Fuss kommentiert dann das Spiel. Da die Übertragung im Pay-TV stattfindet, müsst Ihr, wie es der Name schon sagt, Sky abonniert haben. Das geht aktuell für 17,50 Euro im Monat – allerdings benötigt Ihr einen Sky-Receiver, um das Spiel zu sehen. Falls Ihr keinen habt, bietet Sky auch zwei verschiedene LIVE-STREAMS an, um das Match auf anderem Wege verfolgen zu können.

FC Barcelona gegen FC Bayern München heute im LIVE-STREAM sehen: So wird das Spiel im Internet übertragen

Die beiden Apps Sky Go und Sky Ticket sind als kostenlose Downloads verfügbar und für diverse Endgeräte kompatibel. Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

FC Barcelona gegen FC Bayern München heute im LIVE-STREAM: Sky Go

Sky Go besitzt jeder Sky-Kunde unter Euch. Alles, was Ihr nach dem Herunterladen tun müsst, ist Euch anzumelden – und schon kann der Spaß losgehen.

Quelle: Imago Images / Sven Simon

FC Barcelona gegen FC Bayern München heute im LIVE-STREAM bei Sky Ticket sehen

Wer kein Sky-Kunde ist, der muss nicht auf Barcelona gegen Bayern verzichten: Über Sky Ticket könnt Ihr Euch für 29,99 Euro den Zugang zum Spiel erwerben. Im Preis enthalten sind auch andere Sportarten, die auf Sky laufen. Alle weiteren Infos dazu gibt’s hier. Der Vorteil von Sky Ticket ist, dass Ihr das Abo jederzeit beenden könnt.

FC Barcelona gegen FC Bayern München heute live im Free-TV sehen: Der LIVE-TICKER von Goal

Ihr habt keine Lust, Geld für die Übertragung zu blechen? Dann schaltet den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal ein. Hier erfahrt Ihr beinahe in Echtzeit, was auf dem Rasen in Lissabon so passiert.

FC Barcelona gegen FC Bayern München heute live im Free-TV sehen: Alle Übertragungen im Überblick