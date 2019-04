FC Barcelona: Sergi Roberto spricht über Angebot von Real Madrid

Sergi Roberto musste sich einst zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid entscheiden. Eine leichte Aufgabe für den gebürtigen Katalanen.

Defensivspieler Sergi Roberto hat verraten, dass ihn als Jugendspieler sowohl der als auch verpflichten wollten – doch der in der katalanischen Stadt Reus geborene Roberto musste nicht lange überlegen, um eine Entscheidung zu treffen.

"Ich habe für die U15 von Nastic [Gimnastic de Tarragona] gespielt", erinnert sich Roberto im Sport-Interview. "Der Direktor der Madrid-Akademie kontaktierte den Klub und hat mich zu einem Probetraining eingeladen."

Sergi Roberto: "Von diesem Moment an hat mich Madrid nicht mehr interessiert"

Doch ein paar Tage später "hat auch Barcelona ein Fax an Nastic gesendet. Von diesem Moment an hat mich Madrid nicht mehr interessiert", so der heute 27-Jährige weiter. "Um ehrlich zu sein, auch wenn es vielleicht gegenteilig scheint, war ich damals extrem gelassen."

Er habe sich für ein Probetraining bei Barca entschieden, wobei ihn der Klub anschließend direkt behalten wollte. Im Juli 2006 wechselte Roberto dann offiziell in die LaMasia-Akademie und schaffte 2013 schließlich den Durchbruch zu den Profis.