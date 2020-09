FC Barcelona: Wechsel von Memphis Depay angeblich perfekt

Der Wechsel von Memphis Depay zum FC Barcelona ist angeblich perfekt und könnte noch in dieser Woche bekanntgegeben werden.

Der Wechsel von Stürmer Memphis Depay von zum ist angeblich perfekt und soll noch in dieser Woche bekanntgegeben werden. Dies berichtet der Telegraaf .

Demnach hätten sich beide Parteien auf eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro geeinigt, wobei diese durch Bonuszahlungen um weitere fünf Millionen Euro ansteigen kann.

Barca: Memphis soll Suarez ersetzen

Der 26-Jährige gilt als Wunschspieler des neuen Barca-Coaches Ronald Koeman und soll bei den Katalanen Luis Suarez ersetzen, den es zu Juventus nach Turin zieht .

Mehr Teams

Der Vertrag von Depay in Lyon läuft noch bis 2021, in der abgelaufenen Saison erzielte er für den Champions-League-Halbfinalisten in wettbewerbsübergreifend 22 Partien 15 Treffer.