Monaco-Trainer Moreno dementiert angebliche 80-Millionen-Offerte von Barca für Ben Yedder

Angeblich soll Barca wegen Wissam Ben Yedder schon konkret an Monaco herangetreten sein. AS-Trainer Robert Moreno weiß davon aber nichts.

Monaco-Trainer Robert Moreno hat ein angebliches Mega-Angebot des für Angreifer Wissam Ben Yedder dementiert. Zudem betonte er, dass die Katalanen ohnehin deutlich mehr bieten müssten.

"Ich weiß von nichts. Aber wenn sie 200 Millionen bezahlen, können wir reden", sagte Moreno nach der 1:3-Niederlage gegen Straßburg am Samstag bei Canal Plus. Der Spanier fügte an: "80 sind zu niedrig.“

Wissam Ben Yedder: Bot Barca Monaco 80 Millionen Euro?

Zuvor hatte das französische Portal Foot Mercato vom angeblichen Interesse Barcas an Ben Yedder berichtet. Demnach soll der spanische Meister, der aktuell einen Ersatz für den monatelang verletzt fehlenden Luis Suarez sucht, bereits mit einem Angebot in Höhe von 80 Millionen Euro an die Monegassen herangetreten sein.

Ben Yedder war erst letzten Sommer für 40 Millionen Euro vom nach Monaco gewechselt und hatte einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Der 29-jährige französische Nationalstürmer ist mit 14 Toren aktuell Top-Torjäger der vor PSG-Star Kylian Mbappe (13 Tore).