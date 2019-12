Ballon d'Or 2019 live im TV und LIVE-STREAM - wo kann ich die Veranstaltung sehen?

Auch in diesem Jahr wird die Preisverleihung des Ballon d'Or 2019 live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen. Goal liefert Euch alle Infos.

Wer gewinnt die begehrte Auszeichnung? Am heutigen Montagabend findet um 21 Uhr die Verleihung des Ballon d'Or in Paris statt. Was ihr alles zu diesem Preis wissen müsst und wo ihr die Verleihung verfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Der Ballon d'Or wird von der Zeitschrift France Football organisiert. Die Redaktion des Magazins stellt eine Shortlist mit 30 Kandidaten zusammen.

Im letzten Jahr wurde Luka Modric von Real Madrid der Ballon d'Or verliehen. Der kroatische Nationalspieler durchbrach damit die Ära von Lionel Messi (FC Barcelona) und Cristiano Ronaldo (Juventus Turin), die jahrelang den Preis unter sich ausmachten.

Wo könnt Ihr den Ballon d'Or 2019 heute live im TV und LIVE-STREAM verfolgen? Goal liefert Euch alle Informationen zur Übertragung der Preisverleihung am heutigen Montagabend.

Ballon d'Or 2019: Alle Infos zur Preisverleihung auf einen Blick

Was? Ballon d'Or 2019 Wann? Montag, 02. Dezember 2019 || 21 Uhr Wo? Theatre du Chatelet, Paris (Frankreich)

Ballon d'Or 2019 heute live im TV erleben - So geht's!

Wer zeigt / überträgt die Preisverleihung des Ballon d'Or heute live im TV? Die gute Nachricht: Die Veranstaltung wird heute Abend im Free-TV übertragen. Wo dies der Fall ist, verraten wir Euch in diesem Abschnitt.

Sky Sport News HD zeigt / überträgt den Ballon d'Or 2019 heute live im Free-TV

Eure einzige Möglichkeit, den Ballon d'Or heute live und in voller Länge zu verfolgen, ist Sky Sport News HD. Zwar gehört der Sender zum Übertragungspaket von Bezahlsender Sky. Doch für SSNHD benötigt Ihr kein Abonnement.

Sky Sport News HD überträgt die Preisverleihung des Ballon d'Or 2019 heute Abend live im Free-TV. Das ganze Programm seht Ihr kostenlos und ohne Abo. Schaut doch mal rein!

Ballon d'Or 2019 heute im LIVE-STREAM verfolgen - Geht das?

Ihr wisst bereits, dass der Ballon d'Or heute live im Free-TV bei Sky Sport News HD übertragen wird. Doch gibt es dazu auch einen LIVE-STREAM? Wir verraten es Euch in diesem Abschnitt.

Sky Sport News HD zeigt / überträgt den Ballon d'Or heute im LIVE-STREAM

Für den Sender Sky Sport News HD benötigt Ihr kein Abonnement beim Bezahlsender - weder im TV noch im Internet. Auf skysport.de findet Ihr den kostenlosen LIVE-STREAM von Sky Sport News HD.

Und das Beste? Sky Sport News HD zeigt die Preisverleihung des Ballon d'Or in voller Länge im LIVE-STREAM. Ab 21 Uhr könnt Ihr live dabei sein.

Sky Sport News HD auf Euren mobilen Geräten verfolgen? Kein Problem. Holt Euch hier die kostenlose SkySport-App:

Ballon d'Or 2019: So läuft die Abstimmung

Wer ist der beste Fußballer der Welt? Wer ist die beste Fußballerin der Welt? Eine internationale Jury aus Fachjournalisten mit einem Vertreter pro Land entscheidet über den Gewinner / die Gewinnerin. Insgesamt sind 173 Journalisten stimmberechtigt, die aus einer Shortlist von 30 Spielern, den Gewinner / die Gewinnern wählen. Dabei werden folgende Kriterien berücksichtigt:

Individuelle und kollektive Leistungen (Erfolgsbilanz) während des Jahres

Individuelle Klasse des Spielers (Talent und Fairplay)

Karriere des Spielers

Jeder Juror benennt jeweils fünf Spieler. Der Favorit erhält sechs Punkte. Die restlichen vier genannten Fußballer bekommen vier, drei, zwei und einen Punkt.

Was geschieht bei Punktegleichstand? Dann entscheidet die Anzahl der Nennungen an erster Stelle. Für den Fall, dass die Spieler daraufhin immer noch gleichauf liegen sollten, gibt es eine extra Abstimmungsrunde.

Ballon d'Or 2019: Das sind die Gewinner der letzten Jahre