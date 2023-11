"Was die Zahlen angeht, ist er Haaland unterlegen": Früherer PSG-Star kritisiert Vergabe des Ballon d'Or an Lionel Messi

Lionel Messi hat zum achten Mal den Ballon d'Or gewonnen. Nicht alle waren mit dieser Wahl einverstanden.

WAS IST PASSIERT? Der frühere PSG-Profi Jérôme Rothen kann nicht nachvollziehen, warum der Ballon d'Or 2023 an Lionel Messi und nicht an Erling Haaland ging.

WAS WURDE GESAGT? "Es ist eine Schande! Natürlich ist es eine Schande", sagte Rothen in der Sendung Rothen s'enflamme bei RMC Sport. "Welche Kriterien sorgen dafür, dass wir im Zeitraum von August 2022 bis Juni 2023 Lionel Messi über allen anderen sehen? Es gibt kaum eine Kategorie, in der er die Nummer 1 ist. Was die Zahlen angeht, ist er Haaland unterlegen - auch wenn er die WM gewonnen hat. Haaland hat mit Manchester City alles gewonnen. Und bei der WM war er eben nicht dabei."

Rothen betonte, dass Messi nicht einmal bei seinem Ex-Klub Paris Saint-Germain der beste Spieler gewesen sei. "Es ist problematisch, wenn ein Spieler, der den Ballon d'Or gewinnt und damit ja der beste Spieler der Welt sein soll, nicht einmal in seinem Verein der Beste ist", so der 45-jährige Franzose, der von 2004 bis 2010 bei PSG unter Vertrag gestanden hatte.

Rothen weiter: "An meine Journalisten-Freunde: In den letzten drei oder vier Jahren war Messi nicht der beste Spieler der Welt. Ihr müsst aufhören, verrückt zu sein. In den letzten vier Jahren hat er zweimal den Ballon d'Or gewonnen. Für mich ist das beschämend. Ich halluziniere."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Für Messi, der vergangenen Sommer ablösefrei von PSG zu Inter Miami gewechselt war, war es bereits sein achter Ballon d'Or. Der WM-Triumph mit Argentinien gilt als entscheidender Grund dafür, warum Messi den Zuschlag erhielt.

Haaland indes hatte mit Manchester City vergangene Saison das Triple gewonnen und war mit 36 Toren in 35 Spielen Torschützenkönig der Premier League geworden.