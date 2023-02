FIFA The Best im LIVE-TICKER: Die Bekanntgabe des Weltfußballers 2022

Der Weltfußballer 2022 wird vorgestellt, aber es gibt bei der Gala FIFA The Best noch viele andere Preise. GOAL ist im LIVE-TICKER mit dabei.

Die FIFA-Gala The Best steht an - und bei der wird unter anderem der Weltfußballer 2022 vorgestellt.

Wer hat im Jahr 2022 herausragende Leistungen gebracht? Diese Personen sammeln meist nicht nur Titel, sondern auch individuelle Auszeichnungen - und genau um die geht es am Montagabend bei der Gala The Best in Paris.

Wir sind für Euch mit dabei und versorgen Euch in unserem Ticker mit allen Informationen aus der französischen Hauptstadt.

FIFA The Best: Der LIVE-TICKER

+++HIER AKTUALISIEREN+++

22.44 Uhr | Das war es jetzt aus Paris - ein eher abruptes Ende.

22.43 Uhr | Aus den geplanten 90 Minuten sind jetzt schon mehr als 100 geworden - nicht nur wegen des argentinischen Trommel-Opas.

22.41 Uhr | Mit den Händen in den Hosentaschen hält Messi seines Dankesrede - und freut sich eher nach innen. Höchstwahrscheinlich wusste er ja, dass es heute für ihn den Preis gibt.

22.39 Uhr | Und natürlich darf Infantino auch die wichtigste Entscheidung verkünden. Weltfußballer 2022 ist Lionel Messi!

22.36 Uhr | Und jetzt der Hauptpreis: der Weltfußballer 2022!

22.32 Uhr | Putellas hat keine Rede vorbereitet, dankt den Mitspielerinnen, dem Verein, den Präsident Joan Laporta heute in Paris vertritt.

22.30 Uhr | Der Chef selbst darf es machen: Gianni Infantino erklärt der Welt, dass es erneut Alexia Putellas vom FC Barcelona ist.

22.27 Uhr | Zwei Preise sind noch zu vergeben - und der erste davon geht an die Spielerin des Jahres.

22.24 Uhr | Immer, wenn man denkt, dass es jetzt schnell geht, kommt eine Musik-Einlage. Diesmal natürlich der offizielle neue The-Best-Song von RedOne und Angelina Jordan. Titel: "We're The Best". Natürlich.

22.23 Uhr | Haaland fehlt, aber Cancelo holt sich seinen Preis ab - neben Messi, Mbappé und Co.

22.20 Uhr | Erling Haaland ist mit dabei - und auch Joao Cancelo von Bayern München.

22.16 Uhr | Nicht sonderlich überraschend kommt jetzt die FIFPro XI der Männer.

22.15 Uhr | Jill Ellis darf sagen, wie sehr sie sich auf die Frauen-WM in Australien und Neuseeland freut.

22.11 Uhr | Die Frauen betreten die Bühne - jedenfalls sieben der elf - und holen sich ihren Award ab.

22.09 Uhr | Nächste Auszeichnung: Die FIFPro World XI der Frauen. Lena Oberdorf ist mit dabei!

22.05 Uhr | Der doch schon etwas ältere Mann hält die bislang längste Rede des Abends.

22.02 Uhr | Andres Cantor und Adriana Lima sind da und verkünden, dass Argentiniens Fans gewonnen haben. Der Edel-Fan Tula mit seiner Trommel kommt auf die Bühne, zieht nochmal die Hose hoch und erzählt seine Lebensgeschichte. Und er trommelt.

22.00 Uhr | Es geht mit dem FIFA-Fan-Award weiter.

21.58 Uhr | Formiga und Ali Daei dürfen den Gewinner verkünden - es ist Luka Lochoshvili, der im Trikot des Wolfsberger AC seinem Gegenspieler durch schnelles Handeln sein Leben rettete, als dieser drohte, seine Zunge zu verschlucken und zu ersticken.

21.56 Uhr | Der FIFA-Fairplay-Award sucht jetzt einen Besitzer.

21.54 Uhr | Jetzt mal wieder was Künstlerisches: Synchrontanzen in der Sitzgruppe - dazu die besten Bilder der WM in Katar.

21.52 Uhr | Auch Scaloni wird bei seiner Dankesrede emotional - aber das ist ja auch verständlich.

21.49 Uhr | Den Gewinner dürfen Gaelle Enganamouit und Fabio Capello präsentieren - und es ist Lionel Scaloni.

21.48 Uhr | Und weiter geht's mit dem Trainer des Jahres.

21.47 Uhr | Wiegman fasst sich nicht gerade kurz, sondern dankt jedem.

21.44 Uhr | Die Niederländerin ist mit Englands Frauen Europameister geworden - und bedankt sich artig für die Auszeichnung.

21.44 Uhr | Jill Ellis und Hristo Stoichkov verkünden die Siegerin: Sarina Wiegman bekommt den Award.

21.42 Uhr | Der nächste Award geht an die Frauen-Trainerin des Jahres.

21.40 Uhr | Es folgt ein Rückblick auf all die Wettbewerbe, die die Fußballfans im vergangenen Jahr bewegt haben.

21.38 Uhr | Oleksy ist sichtlich bewegt, als er den Preis in Empfang nimmt.

21.36 Uhr | Carli Lloyd und Alessandro Del Piero haben den Sieger im Umschlag mit dabei: Es ist Marcin Oleksy, der in einer polnischen Amputierten-Liga mit einem Fallrückzieher glänzte.

21.35 Uhr | Weiter geht es mit dem Puskas-Award für das schönste Tor des Jahres.

21.33 Uhr | Martínez benimmt sich vorbildlich auf der Bühne - und als er seinem Vater dankt, kommen ihm die Tränen.

21.29 Uhr | Eniola Aluko und Julio Cesar verkünden es: Emiliano Martínez ist es! Was macht er mit der Trophäe? Das ist die große Frage.

21.28 Uhr | Weiter geht's mit den besten Torhütern.

21.27 Uhr | Earps denkt in ihrer Rede auch an die, denen es nicht gut geht: "Es gibt immer ein Licht am Ende des Tunnels", sagt sie.

21.24 Uhr | Stephanie Labbe und Didier Drogba verkünden es: Mary Earps nimmt den Preis mit nach Hause. Die Engländerin steht für Manchester United zwischen den Pfosten - und wurde mit den Lionesses Europameister.

21.23 Uhr | Nun geht es mit den Preisverleihungen los: Als Erstes wird die beste Torhüterin des Jahres 2022 ausgezeichnet.

21.19 Uhr | Und auch musikalisch geht es jetzt nach Brasilien: Seu Jorge sitzt mit seiner Gitarre auf der Bühne und singt für den "Rei".

21.17 Uhr | Auch Carli Lloyd, US-Starspielerin, hat nur gute Erinnerungen an Pelé, der am Ende seiner Laufbahn in New York spielte - und damit in nächster Nähe zu New Jersey, wo sie selbst aufwuchs.

21.15 Uhr | Mit Jairzinho spricht nun im Publikum ein brasilianischer Weltmeister von 1970 über seinen Teamkollegen und lobt Pelé für all das, was er geleistet hat.

21.12 Uhr | Die Pelé-Witwe Marcia Cibele Aoki kommt auf die Bühne und erhält einen Sonderpreis. "God gave us Edson", sagt sie und macht ihre Dankbarkeit deutlich.

21.10 Uhr | Und auch R9 darf noch einmal aus seiner Sicht darlegen, was Pelé so besonders gemacht hat.

21.09 Uhr | Eine andere Brasilien-Legende kommt jetzt auf die Bühne: Ronaldo - das Original.

21.06 Uhr | Pelé wird noch einmal in einem Film ausführlich gewürdigt.

21.04 Uhr | Infantino würdigt die in den vergangenen Monaten Verstorbenen wie Sinisa Mihajlovic, Gianluca Vialli und natürlich Pelé, dessen Frau und Tochter auch vor Ort sind.

21.03 Uhr | Wenig überraschend findet der FIFA-Boss nur warme Worte und bezeichnet die WM in Katar natürlich als beste aller Zeiten.

21.00 Uhr | Und ab dafür! Jermaine Jenas und Samantha Johnson treten auf die Bühne. Sie präsentieren heute den Award - und geben sofort das Mikro an FIFA-Präsident Gianni Infantino weiter.

Vor Beginn | Gleich geht es hier los!

Vor Beginn | Hallo und herzlich Willkommen zu FIFA The Best. Heute Abend wird der beste Fußballer des Jahres 2022 ausgezeichnet, doch nicht nur das: Zahlreiche andere Preise werden heute ebenfalls an den Mann und die Frau gebracht. Freut Euch auf spannende Minuten aus Paris! Los geht es um 21 Uhr!

FIFA The Best: Der Vorbericht

Weltmeister Lionel Messi gegen Kylian Mbappé, oder wird es vielleicht doch Karim Benzema? Eigentlich scheinen die Vorzeichen aber eindeutig: Als klarer Favorit geht Argentiniens WM-Held in die Wahl zum FIFA-Weltfußballer. Einmal mehr könnte Messi am Montag (21.00 Uhr) bei den "The Best FIFA Football Awards" in Paris für Enttäuschung in Frankreich sorgen - und sich zum siebten Mal die Auszeichnung sichern.

Mit dem Sieg im WM-Finale (4:2 i.E.) und der Auszeichnung als bester Spieler des Turniers krönte der 35-Jährige in Katar seine Karriere. Mbappé, Messis Teamkollege bei Paris St. Germain, erzielte im Endspiel für Frankreich drei Treffer und wurde Torschützenkönig. Benzema fehlte der Équipe Tricolore verletzt, seine Chance auf die Nachfolge von Vorjahressieger Robert Lewandowski dürfte trotz des Champions-League-Titels mit Real Madrid gering sein.

Wie bei den Männern findet auch die Entscheidung bei den Frauen ohne deutsche Beteiligung statt. Neben der englischen Europameisterin Beth Mead wurden US-Star Alex Morgan und Spaniens Alexia Putellas nominiert. Die Vize-Europameisterinnen Lena Oberdorf und Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg hatten zwar in der Vorauswahl gestanden, erhielten jedoch nicht die erforderliche Anzahl an Stimmen.

Dagegen gehört Nationalspielerin Ann-Katrin Berger vom FC Chelsea, die nach der EM 2022 eine erneute Erkrankung an Schilddrüsenkrebs bekannt gegeben hatte, wie im Vorjahr zu den drei Finalistinnen bei der Wahl zur Welttorhüterin. Am Montag werden außerdem der Welttorhüter sowie die beste Trainerin und der beste Trainer ausgezeichnet. Dazu wird der Puskas-Preis für das spektakulärste Tor des Jahres vergeben.

An der Abstimmung dürfen die Nationaltrainerinnen und Nationaltrainer, die Kapitäninnen und Kapitäne der Nationalmannschaften, Journalistinnen und Journalisten sowie Fans teilnehmen. Seit 2016 wird die FIFA-Wahl wieder getrennt vom Ballon d'Or der französischen Fußball-Zeitschrift France Football durchgeführt.

(Quelle: SID)

FIFA The Best: Die Nominierten

FIFA-Weltfußballer: Karim Benzema (Frankreich/Real Madrid), Kylian Mbappé (Frankreich), Lionel Messi (Argentinien/ beide Paris Saint-Germain)

FIFA-Weltfußballerin: Alexia Putellas (Spanien/FC Barcelona), Beth Mead (England/FC Arsenal), Alex Morgan (USA/Orlando Pride/San Diego Wave)

FIFA-Welttorhüter: Bono (Marokko/FC Sevilla), Thibaut Courtois (Belgien/Real Madrid), Emiliano Martínez (Argentinien/Aston Villa)

FIFA-Welttorhüterin: Ann-Katrin Berger (Deutschland/FC Chelsea), Mary Earps (England/Manchester United), Christiane Endler (Chile/Olympique Lyon)

FIFA-Welttrainer: Carlo Ancelotti (Real Madrid), Pep Guardiola (Manchester City), Lionel Scaloni (Argentinien)

FIFA-Welttrainerin: Sonia Bompastor (Olympique Lyon), Pia Sundhage (Brasilien), Sarina Wiegman (England)

FIFA-Puskas-Preis: Marcin Oleksy (Polen): Warta Posen – Stal Rzeszow (Ekstraklasa), Dimitri Payet (Frankreich): Olympique Marseille – PAOK Thessaloniki (UEFA Conference League), Richarlison (Brasilien): Brasilien – Serbien (FIFA Fußball-WM)