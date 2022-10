Ballon d'Or 2022: Die Verleihung im LIVE-TICKER

Wer war der beste Fußballer der Saison 2021/22? Diese Frage wird heute mit der Vergabe des Ballon d'Or beantwortet.

Der französische Nationalspieler Karim Benzema geht am heutigen Montag, 17. Oktober, in Paris als Favorit ins Rennen um den Ballon d'Or. Für den prestigeträchtigen Preis, der bei einer Gala in der französischen Hauptstadt vergeben wird, sind mit Joshua Kimmich und Antonio Rüdiger auch zwei deutsche Profis nominiert. Bei den Frauen dürfen die Vize-Europameisterinnen Alexandra Popp und Lena Oberdorf hoffen.

Der Goldene Ball wird seit 1956 jährlich von der Fachzeitschrift France Football vergeben. Der Gewinner galt zunächst als "Europas Fußballer des Jahres", seit 2007 wurde in Konkurrenz zur Weltfußballer-Wahl der FIFA (seit 1991) der global beste Kicker gewählt. Von 2010 bis 2015 kooperierten das Blatt und der Weltverband bei der Kür des Weltfußballers, seit 2016 werden zwei unterschiedliche Preise vergeben.

Gleich drei deutsche Nationalspieler dürfen auf die Kopa-Trophäe für den besten U21-Spieler hoffen: Jamal Musiala, Florian Wirtz und Karim Adeyemi. Bei der Torhüter-Wahl (Jaschin-Trophäe) dürften Manuel Neuer und Kevin Trapp wohl gegen Thibaut Courtois von Champions-League-Sieger Real den Kürzeren ziehen.

Ballon d'Or 2022 heute im LIVE-TICKER: Die wichtigsten Infos im Überblick

VERANSTALTUNG Ballon d'Or 2022 ORT Theatre du Chatelet | Paris BEGINN 20.30 Uhr

Ballon d'Or heute im LIVE-TICKER: Die Platzierungen

Platz Name Verein 2021/22 11 Heung-min Son Tottenham Hotspur 12 Riyad Mahrez Manchester City 13 Sebastién Haller Ajax Amsterdam 14 Fabinho FC Liverpool 14 Rafael Leão AC Mailand 16 Virgil van Dijk FC Liverpool 17 Dusan Vlahovic AC Florenz / Juventus Turin 17 Luis Díaz FC Porto / FC Liverpool 17 Casemiro Real Madrid 20 Cristiano Ronaldo Juventus Turin / Manchester United 21 Harry Kane Tottenham Hotspur 22 Trent Alexander-Arnold FC Liverpool 22 Phil Foden Manchester City 22 Bernardo Silva Manchester City 25 Joshua Kimmich FC Bayern München 25 Mike Maignan AC Milan 25 Antonio Rüdiger Chelsea / Real Madrid 25 João Cancelo Manchester City 25 Christopher Nkunku RB Leipzig 25 Darwin Núñez Benfica Lissabon

Ballon d'Or 2022 heute im LIVE-TICKER

20.38 Uhr | Die Moderatoren Sandy Heribert und Didier Drogba begrüßen die Zuschauer im Saal und an den TV-Geräten.

20.33 Uhr | Die Zeremonie beginnt. Auf der Bühne in Paris singt Star-Tenor Andrea Bocelli zur Einstimmung auf den Abend.

20.20 Uhr | Die Spannung steigt. In zehn Minuten geht's los.

20.03 Uhr | Auch der Favorit auf den Ballon d'Or ist da! "Ich bin froh, hier zu sein. Es ist mein erstes Mal. Ich hoffe, dass ich heute Abend tolle Neuigkeiten erfahre", sagt Karim Benzema von Real Madrid in einem Interview vor der Veranstaltung.

19.42 Uhr | Nach und nach treffen die Stars aus der Welt des Fußballs und weitere Prominente in Paris ein. Auf dem Roten Teppich herrscht rege Betriebsamkeit. Auch Sadio Mane, der gute Chancen auf eine Platzierung in den Top 3 haben soll, wurde bereits gesichtet.

19.40 Uhr | Die offizielle Gala beginnt um 20.30 Uhr. Neben dem Ballon d'Or werden dann auch der Ballon d'Or féminin (beste Fußballerin der Welt), die Yashin-Trophäe (Welttorhüter), die Müller-Trophäe (bester Torjäger) und die Kopa-Trophäe (weltbester U21-Spieler) vergeben.

Platz 11 | Heung-min Son (Tottenham Hotspur) verpasst als Elfter knapp die Top Ten. Der Südkoreaner erzielte in der Saison 2021/22 24 Tore für die Spurs. Die weiteren Platzierungen werden ab 20.30 Uhr bekanntgegeben.

Platz 12 | City-Torjäger Riyad Mahrez beendet die Wahl auf Platz 12.

Platz 13 | Das ist eine positive Überraschung. Sebastién Haller von Borussia Dortmund, in der vergangenen Saison noch im Trikot von Ajax Amsterdam, wird 13. Wegen seiner Hodenkrebs-Diagnose hat er in dieser Saison noch keine Minute für den BVB gespielt. Diese Platzierung wird er in der für ihn schweren Zeit mit Wohlwollen aufgenommen haben.

Platz 14 | Nach einer kurzen Pause werden die nächsten Platzierungen bekanntgegeben. Platz 14 teilen sich Rafael Leão (AC Mailand) und Fabinho (FC Liverpool).

Platz 16 | Die erste Hälfte der Endplatzierungen steht fest. Virgil van Dijk vom FC Liverpool landet auf Platz 16. 2019 wurde er hinter Lionel Messi noch Zweiter.

Platz 17 | Platz 18 und 19 wird offiziell nicht vergeben, dafür gleich dreimal Platz 17: Luis Diaz (FC Porto/FC Liverpool), Casemiro (Real Madrid) und Dusan Vlahovic (AC Florenz/Juventus Turin).

CR7 auf Platz 20 | Fünfmal gewann Cristiano Ronaldo bisher den Ballon d'Or. Einen sechsten kann er sich vorerst nicht in die Vitrine stellen. Der Portugiese beendet die diesjährige Wahl auf Platz 20. Das ist die schlechteste Platzierung für Ronaldo seit 2005.

Platz 21 | Und weiter geht's mit Platz 21. Diesen belegt Harry Kane von Tottenham Hotspur.

Platz 22 | Es folgen drei weitere Spieler, die sich Platz 22 teilen: Bernardo Silva (Manchester City), Phil Foden (Manchester City) und Trent-Alexander Arnold (FC Liverpool).

Platz 25 | Sechs Spieler teilen sich Platz 25: Darwin Núñez (Benfica Lissabon), Christopher Nkunku (RB Leipzig), João Cancelo (Manchester City), Antonio Rüdiger (Chelsea / Real Madrid), Mike Maignan (AC Milan) und Joshua Kimmich (FC Bayern München). Mit Kimmich und Rüdiger sind zwei Deutsche dabei, mit Nkunku ein Spieler aus der Bundesliga.

Erste Platzierungen | Die offizielle Zeremonie beginnt zwar erst um 20.30 Uhr. Davor werden aber bereits schon die Platzierungen von 30 herunter bis elf veröffentlicht.

Vor Beginn | Hallo und herzlich Willkommen zum Ballon d'Or 2022. Heute Abend wird der beste Fußballer des Jahres ausgezeichnet, doch nicht nur das: Zahlreiche andere Preise werden heute ebenfalls an den Mann und die Frau gebracht. Freut Euch auf spannende Minuten aus Paris!

Ballon d'Or 2022: Die Nominierten

Die Redaktion von France Football nominierte 30 Spieler für den Ballon d’Or. Überdies bestimmte sie 20 Kandidatinnen für den Ballon d’Or féminin. Dazu kommen jeweils zehn Nominierte für die Jaschin-Trophäe sowie für die Kopa-Trophäe. Nachfolgend seht Ihr alle Kandidaten für den Ballon d’Or:

Trent Alexander-Arnold (England) FC Liverpool Karim Benzema (Frankreich) Real Madrid João Cancelo (Portugal) Manchester City Casemiro (Brasilien) Real Madrid / Manchester United Thibaut Courtois (Belgien) Real Madrid Cristiano Ronaldo (Portugal) Juventus Turin / Manchester United Kevin De Bruyne (Belgien) Manchester City Luis Díaz (Kolumbien) FC Porto / FC Liverpool Fabinho (Brasilien) FC Liverpool Phil Foden (England) Manchester City Erling Haaland (Norwegen) Borussia Dortmund / Manchester City Sébastien Haller (Elfenbeinküste) Ajax Amsterdam / Borussia Dortmund Harry Kane (England) Tottenham Hotspur Joshua Kimmich (Deutschland) FC Bayern München Rafael Leão (Portugal) AC Mailand Robert Lewandowski (Polen) FC Bayern München / FC Barcelona Riyad Mahrez (Algerien) Manchester City Mike Maignan (Frankreich) AC Mailand Sadio Mané (Senegal) FC Liverpool / FC Bayern Kylian Mbappé (Frankreich) Paris Saint-Germain Luka Modrić (Kroatien) Real Madrid Christopher Nkunku (Frankreich) RB Leipzig Darwin Núñez (Uruguay) Benfica Lissabon Antonio Rüdiger (Deutschland) FC Chelsea / Real Madrid Mohamed Salah (Ägypten) FC Liverpool Bernardo Silva (Portugal) Manchester City Heung-min Son (Südkorea) Tottenham Hotspur Virgil van Dijk (Niederlande) FC Liverpool Vinícius Júnior (Brasilien) Real Madrid Dušan Vlahović (Serbien) AC Florenz / Juventus Turin

Ballon d'Or 2022 heute im LIVE-TICKER: Alles zur Übertragung

Ihr wollt die Vergabe des Ballon d'Or live verfolgen? Alle Infos zur Übertragung findet ihr in einem separaten Artikel, die wichtigsten Fakten schon einmal hier: