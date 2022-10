Ballon d'Or: Sadio Mané vom FC Bayern angeblich mit Top-drei-Platzierung

Am Abend wird der Ballon d'Or verliehen. Die Platzierungen sind natürlich noch geheim, Sadio Mané soll aber zu den besten Drei gehören.

Angreifer Sadio Mané vom FC Bayern München kann sich bei der Verleihung des Ballon d'Or am Montagabend offenbar auf eine große Ehre freuen: Der Senegalese soll sich bei der Wahl zum besten Fußballer der vergangenen Saison unter den Top-3 befinden.

Das berichtet der Journalist Papa Mahmoud Gueye vom senegalesischen Sport-Portal Tággat. Mané, der die Verleihung am Montagabend in Paris besuchen wird, wäre damit der erste Fußballer aus Afrika auf dem Podium seit George Weah im Jahr 1995. Weah hatte den Preis damals als bisher einziger afrikanischer Fußballer gewinnen können.

Seit 2022 wird der Ballon d'Or für die Leistungen der Vorsaison vergeben und bezieht sich nicht mehr auf das Kalenderjahr. Mané gewann mit dem FC Liverpool in der Spielzeit 2021/22 den FA-Cup und den Ligapokal, erreichte in der Premier League Rang zwei und verlor das Champions-League-Finale gegen Real Madrid. In 51 Pflichtspielen erzielte er 23 Treffer und verbuchte 5 Assists.

Ballon d'Or: Mané wohl hinter Favorit Benzema

Zudem gewann er mit dem Senegal im Februar den Afrika Cup und wurde dabei zum Spieler des Turniers gekürt.

Seine Chancen auf die Trophäe dürften dennoch relativ klein sein: Als großer Favorit auf den Ballon d'Or gilt Real-Stürmer Karim Benzema, der mit den Königlichen die Champions League und die Meisterschaft in Spanien gewinnen konnte.