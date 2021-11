Ballon d'Or 2021: Wer zeigt / überträgt die Verleihung live im TV und LIVE-STREAM?

Am Montag ist es nach einem Jahr Zwangspause nun wieder soweit - der Ballon d'Or 2021 wird vergeben und die Verleihung wird bereits mit Spannung erwartet.

2020 gab es aufgrund der Corona-Pandemie keine Vergabe des prestigeträchtigen Titels. Der Name des Gewinners wird bereits mit Spannung erwartet. Die heißesten Anwärter sind in diesem Jahr Karim Benzema (Real Madrid), Robert Lewandowski (FC Bayern), Lionel Messi (PSG) und Cristiano Ronaldo (Manchester United).

Der beste Spieler der Welt wird gekürt und zahlreiche Fans fragen sich wo die Verleihung zu sehen ist. GOAL informiert Euch, wer die Verleihung live zeigt / überträgt.

Ballon d'Or 2021: Wer zeigt / überträgt die Verleihung? Die Eckdaten zum Event

Event: Ballon d'Or-Verleihung 2021

Ballon d'Or-Verleihung 2021 Datum: Montag, 29. November 2021

Montag, 29. November 2021 Uhrzeit: ca. 20.30 Uhr

ca. 20.30 Uhr Ort: Paris, Theatre du Chatelet

Paris, Theatre du Chatelet Anzahl Nominierte: 30

Ballon d'Or 2021: Wer zeigt / überträgt die Verleihung im TV?

Vergangene Woche hat einer der Favoriten auf den Titel weitere Argumente für seine Wahl geliefert - das Fallrückziehertor von Robert Lewandowski in der Champions League gegen Zagreb war eines vieler Highlights des wohl besten Jahres, das wir von dem Bayern-Star gesehen haben. Doch er hat weitere hochkarätige Konkurrenten auf die Wahl zum Weltfußballer.

Wer die Zeremonie heute live vor dem TV-Gerät verfolgen und nicht verpassen möchte, kann die Übertragung auf Sky Sport News (HD) verfolgen. Doch aufgepasst - seit einiger Zeit ist der Sender nicht mehr frei empfangbar und nur noch im Bezahlangebot des Unterföhringer Sportsenders zu sehen.

Im folgenden Abschnitt verraten wir Euch jedoch zwei Optionen, wie Ihr die Verleihung auch ohne Sky-Abo live und kostenlos verfolgen könnt.

Ballon d'Or 2021: Wer zeigt / überträgt die Verleihung im Internet?

Die fehlende Übertragung im Free-TV braucht Euch nicht traurig stimmen. Im Internet bieten Euch gleich zwei Sender einen kostenlosen LIVE-STREAM zur Zeremonie an.

Auf skysport.de könnt Ihr ab 20.00 Uhr einen kostenlosen LIVE-STREAM im Internet abrufen.

Auch der Sender ServusTV zeigt ab 18.45 Uhr einen kostenlosen LIVE-STREAM zur Zeremonie, mit englischem Originalkommentar ab 18.45 Uhr unter servustv.com/sport.

Außerdem zeigt / überträgt der YouTube-Kanal der französischen Zeitung L'Equipe die Zeremonie im kostenlosen STREAM.

Ballon d'Or 2021: So wird der Gewinner ermittelt

Die Redaktion der Plattform "France Football" erstellt jedes Jahr eine Nominiertenliste mit 30 Spielern. Die Liste wird dann ausgewählten Journalisten aus allen Teilen der Welt zur Wahl vorgelegt. Jedes Jury-Mitglied darf anschließend an insgesamt fünf Spieler Punkte, absteigend von fünf bis eins, vergeben. Der Spieler, der die meisten Punkte erhält, gewinnt am Ende die Wahl zum besten Fußballer der Welt.

Ballon d'Or 2021: Das sind die 30 Nominierten

NAME VEREIN NATIONALITÄT CESAR AZPILICUETA FC Chelsea Spanien NICOLO BARELLA Inter Mailand Italien KARIM BENZEMA Real Madrid Frankreich LEONARDO BONUCCI Juventus Turin Italien KEVIN DE BRUYNE Manchester City Belgien GIORGIO CHIELLINI Juventus Turin Italien CRISTIANO RONALDO Juventus Turin / Manchester United Portugal RUBEN DIAS Manchester City Portugal GIANLUIGI DONNARUMMA AC Mailand / Paris Saint-Germain Italien BRUNO FERNANDES Manchester United Portugal PHIL FODEN Manchester City England ERLING HAALAND Borussia Dortmund Norwegen JORGINHO FC Chelsea Italien HARRY KANE Tottenham Hotspur England N'GOLO KANTE FC Chelsea Frankreich SIMON KJAER AC Mailand Dänemark ROBERT LEWANDOWSKI FC Bayern München Polen ROMELU LUKAKU Inter Mailand / FC Chelsea Belgien RIYAD MAHREZ Manchester City Algerien LAUTARO MARTINEZ Inter Mailand Argentinien KYLIAN MBAPPE Paris Saint-Germain Frankreich LIONEL MESSI FC Barcelona / Paris Saint-Germain Argentinien LUKA MODRIC Real Madrid Kroatien GERARD MORENO FC Villarreal Spanien MASON MOUNT FC Chelsea England NEYMAR Paris Saint-Germain Brasilien PEDRI FC Barcelona Spanien MOHAMED SALAH FC Liverpool Ägypten RAHEEM STERLING Manchester City England LUIS SUAREZ Atletico Madrid Uruguay

Ballon d'Or 2021: Diese Trophäen werden außerdem vergeben

Heute werden noch drei weitere Trophäen in Paris vergeben - 20 Spielerinnen sind für den Ballon d'Or Feminin nominiert. Außerdem wird der beste Spieler unter 21 Jahren mit der Kopa Trophäe geehrt. Und last but not least darf der beste Keeper des Jahres die Yashin Trophy entgegennehmen.