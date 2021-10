Ballon d'Or: Lewandowski oder Messi? Die Hintergründe zum Wirbel um Leaks

1. Leo Messi - 645 pts

2. Robert Lewandowski - 631 pts

3. Karim Benzema - 483 pts

4. Jorginho - 328 pts

5. Cristiano Ronaldo - 154 pts



According to reports from France Football, a 7th Ballon d'Or is heading Messi's way 👀🐐🏆 pic.twitter.com/YoOLrvlTdD