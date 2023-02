BVB bei 1899 Hoffenheim: Balljunge greift ins Spiel ein

Das sieht man nicht alle Tage: Ein übereifriger Balljunge provozierte in Sinsheim früh einen Schiedsrichterball.

WAS IST PASSIERT? Kurioser Vorfall beim Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund: Ein Balljunge hat nur wenige Minuten nach Anpfiff in das Spielgeschehen eingegriffen - und für kurzzeitige Verwirrung gesorgt.

WAS IST DER HINTERGRUND? In der 2. Spielminute rollte eine verunglückte Flanke der TSG Hoffenheim in Richtung der Grundlinie. Alles deutete auf einen Abstoß für den BVB hin, doch Keeper Gregor Kobel war dieser nicht vergönnt.

Denn ein Balljunge der Hausherren rannte kurzerhand auf das Spielfeld und passte den Ball - bevor dieser im Aus war - zurück Richtung Dortmunder Strafraum. Durch den Eingriff in das laufende Spielgeschehen war Schiedsrichter Martin Petersen dazu gezwungen, das Treiben zu unterbrechen.

Es folgte eine kurze Diskussion, ehe der Unparteiische folgerichtig auf Schiedsrichterball entschied. Daraufhin spielte Hoffenheims Mittelfeldspieler Christoph Baumgartner die Kugel fair ins Aus.