"Gimme the ball!": Niclas Füllkrug lässt BVB-Neuzugang Jadon Sancho Elfmeter nicht schießen

Sancho hätte in seinem zweiten Spiel nach seiner Rückkehr gerne sein erstes Tor erzielt - aber Füllkrug hatte etwas dagegen.

WAS IST PASSIERT? Beim 4:0-Sieg des BVB in Köln hat Jadon Sancho seinen Kollegen Niclas Füllkrug regelrecht angefleht, den selbst herausgeholten Elfmeter schießen zu dürfen. Doch der Nationalspieler blieb hart, wie er hinterher im Interview bestätigte.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die TV-Bilder hatten den Eindruck hinterlassen, dass sich Sancho bei Füllkrug die Erlaubnis abholen wollte, damit er die Chance auf sein erstes Tor seit seiner Rückkehr zu Borussia Dortmund hat. Bei genauem Hinschauen war zu erkennen, dass der Engländer gleich zweimal "Gimme the ball!" ("Gib mir den Ball") in Richtung des Stürmers gesagt hatte.

Den Strafstoß hatte Sancho in der 58. Minute geschickt herausgeholt, als er sich gegen Jeff Chabot durchsetzte und letztlich von Rasmus Carstensen zu Fall gebracht wurde. Füllkrug verwandelte anschließend sicher zum zwischenzeitlichen 2:0.

WAS WURDE GESAGT? Am Sky-Mikrofon spielte Füllkrug die kleine Diskussion aber herunter. "Eigentlich gibt es ein kleines Ranking bei uns, aktuell stehen Marco Reus, Emre Can und ich da. Jadon hätte den mit Sicherheit auch verwandelt, er wollte unbedingt sein erstes Tor für den BVB machen. Er hat mich gepusht, als ich gesagt habe, dass ich schieße", sagte er.

WIE GEHT ES WEITER? Sanchos Tor-Comeback für den BVB würde es dann in der "nächsten Woche" geben, prophezeite Füllkrug. Dann trifft die Borussia am Sonntag vor heimischer Kulisse auf den VfL Bochum.