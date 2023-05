"Er wird zu einem Bad Boy": Argentinien-Keeper sieht seit WM Entwicklung bei Lionel Messi

Emiliano Martínez hat über die Entwicklung von Lionel Messi während der WM 2022 gesprochen und ihn als "Bad Boy" bezeichnet.

WAS IST PASSIERT? Argentiniens Torhüter Emiliano Martínez hat über die von ihm wahrgenommene Entwicklung von Lionel Messi während der WM 2022 gesprochen. Aus Sicht des Keepers habe der PSG-Superstar in Katar eine ganz andere Seite seines Charakters gezeigt.

Martínez wies darauf hin, dass Argentiniens Spielstil aggressiver ist als der der Mannschaften, in denen Messi sonst gespielt hat - und dass sein Umgangston deshalb rauer geworden sei.

Während des Turniers kam es zu Ärger zwischen Messi und dem niederländischen Trainer Louis van Gaal, der zuvor die Arbeit des Argentiniers ohne Ball kritisiert hatte. Als Reaktion darauf machte sich Messi nach seinem Tor im Viertelfinale gegen die Niederlande über van Gaal lustig. Darüber hinaus ging Messi den niederländischen Co-Trainer Edgar Davids an der Seitenlinie an und beleidigte Wout Weghorst im Tunnel nach dem Spiel.

WAS WURDE GESAGT: "Bei dieser WM war er anders. Wir sind wahrscheinlich aggressiver als die Spieler, mit denen er vorher in der Nationalmannschaft zusammengespielt hat. Also wird er wahrscheinlich ein bisschen mehr wie wir - zu einem Bad Boy", sagte Martínez der BBC.

WAS IST DER HINTERGRUND: Der WM-Sieg war das fehlende Puzzlestück in Messis Karriere. Der Triumph zementierte seinen Status als einer der größten Spieler der Fußball-Geschichte. Martínez glaubt, dass Messi nach dem WM-Sieg sein ultimatives Ziel erreicht hat. "Ich denke, dass er mit dieser WM den Fußball durchgespielt hat", sagte er.

WIE GEHT ES WEITER? Nach dem WM-Erfolg wird Messi versuchen, Argentinien dabei zu helfen, den Copa-América-Titel 2024 zu verteidigen.