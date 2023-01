Abrechnung im Auto vergessen: So kurios kam Raheem Sterlings Gehalt bei Manchester City ans Licht

Daraus, was die Top-Kicker verdienen, machen die Klubs meist ein Geheimnis. Dumm nur, wenn der Spieler selbst die Zahlen in die Öffentlichkeit trägt.

'Persönlich / Vertraulich' steht meist auf den Umschlägen, in denen Gehaltsabrechnungen verschickt werden. Wie viel jemand verdient, geht aus Sicht der meisten Arbeitnehmer niemanden etwas an. Erst recht nicht, wenn es sich um hohe Beträge handelt. Raheem Sterling sieht das Ganze allem Anschein nach etwas lockerer - oder er ist einfach nur äußerst vergesslich.

Im September 2019 kickte der Flügelspieler, der aktuell bei Chelsea unter Vertrag steht, noch bei Manchester City. Zu der Zeit brachte er sein Luxus-Auto in die Werkstatt - und ließ seine Gehaltsabrechnung einfach offen im Gefährt liegen. Keine große Überraschung, dass sich ein Mechaniker für das Schreiben interessierte. Und auch keine Überraschung, dass er ein Foto vom Zettel machte, das via Social Media den Weg in die Öffentlichkeit fand.

Als monatliches Grundgehalt wurden 708.333 Pfund aufgeführt, was einem Jahresverdienst in Höhe von 8,5 Millionen Pfund entspricht. So weit, so normal für einen Star aus der Premier League. Interessanter war die Tatsache, dass Sterling auch noch einen Loyalitätsbonus kassierte, höchstwahrscheinlich für seine 2018 erfolgte Verlängerung bei den Citizens. Denn dieser betrug mit 1,5 Millionen Pfund mehr als doppelt so viel wie sein Grundgehalt. Insgesamt verdiente er also im September 2019 mehr als 2,2 Millionen Pfund - mit Sicherheit kein schlechter Monat für Sterling.

Sterling zahlte rund 5,5 Millionen Pfund Steuern

Allerdings gibt es einen Haken: Wer viel verdient, muss auch viel Steuern zahlen. Das war bei Sterling nicht anders. Ausgezahlt wurden ihm am Ende 'nur' rund 1,16 Millionen Pfund. 2019 hatte er bis zum Zeitpunkt des Werkstattbesuchs bereits rund 5,5 Millionen Pfund Steuern gezahlt.

Ob sich der FC Chelsea diese nun allen bekannten Fakten zunutze machte, als er Sterling im Sommer 2022 von einem Wechsel überzeugte, ist nicht klar. Aber es könnte gut sein, dass sich die Blues nach den erfolgreichen Verhandlungen eigentlich ganz herzlich bei einem Automechaniker aus Manchester bedanken müssten.