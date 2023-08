Ausraster vor dem TV: Sergio Agüero bejubelt Lionel Messis ersten Titel mit Inter Miami

Die Bromance zwischen Sergio Agüero und Lionel Messi ist bekannt. Der Ex-City-Stürmer freute sich über den ersten Miami-Titel seines Kumpels riesig.

WAS IST PASSIERT? Sergio Agüero hat in echter Fan-Manier Lionel Messis ersten Titelgewinn mit Inter Miami gefeiert. In einem Video, das im Netz kursiert, ist der ehemalige argentinische Nationalstürmer zu sehen, wie er stehend das Elfmeterschießen des Leagues-Cup-Endspiels zwischen Miami und Nashville SC (10:9 n.E.) verfolgt. Nach dem entscheidenden Elfmeter ballte Agüero die Faust und jubelte lautstark.

WAS IST DER HINTERGRUND? Agüero und Messi verbindet seit langer Zeit eine enge Freundschaft. Sie gewannen 2008 bei Olympia in Peking mit der Juniorenauswahl Argentiniens die Goldmedaille. Später waren sie auch in der Albiceleste Sturmpartner und Zimmergenossen.

Agüero wechselt 2021 von seinem langjährigen Arbeitgeber Manchester City zum FC Barcelona, kam dort aber wegen dessen Transfer zu PSG nicht mehr dazu, auch auf Klubebene an der Seite Messis zu spielen. Wenig später musste Agüero seine Laufbahn wegen Herzproblemen beenden.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Während es für Inter der erste Titelgewinn der jungen Klubgeschichte war, bedeutete der Sieg im Leagues Cup für Messi den 44. Triumph seiner Laufbahn. Damit liegt er im Ranking der höchstdekorierten Fußballer nun alleine an der Spitze.

In sieben Spielen für Miami erzielte Messi bisher zehn Tore und lieferte einen Assists.