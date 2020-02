Die Auslosung zum Viertelfinale des DFB-Pokal heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Alle Infos zur Übertragung

Acht Teams sind im DFB-Pokal noch vertreten. Goal liefert alle Informationen, wann die Auslosung zum Viertelfinale ausgetragen wird.

Das Teilnehmerfeld im lichtet sich: Im Viertelfinale des diesjährigen Pokalwettbewerbs steht bereits auf dem Plan und die Auslosung wird ergeben, wer gegen wen spielt. Wann aber findet die Auslosung zum Viertelfinale des DFB-Pokals statt und wer zeigt / überträgt die Ziehung live im und LIVE-STREAM?

Im Achtelfinale gab es einige bahnbrechende Überraschungen. Für war die Endstation, zudem strich nach dem Gastspiel bei die Segel. Dagegen kam der in die nächste Runde und gilt nun als absoluter Top-Favorit, erneut den Pokal nach München zu holen. Gegen Hoffenheim bangte der deutsche Rekordmeister aber unnötigerweise.

Welche Mannschaften sind noch dabei und welche Viertelfinalbegegnungen können sich daraus ergeben? Wir könnten natürlich Theorien aufstellen, besser ist es aber, die Auslosung zum DFB-Pokal abzuwarten.

Die Auslosung zum Viertelfinale des DFB-Pokal live im TV und LIVE-STREAM sehen - Goal verrät alles rund um die Übertragung der Ziehung live im TV und LIVE-STREAM. Außerdem: alle teilnehmenden Teams auf einen Blick. Weitere Infos erhaltet Ihr in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

Auslosung zum Viertelfinale des DFB-Pokal live im TV und LIVE-STREAM - die Übersicht

DFB-POKAL AUSLOSUNG DES VIERTELFINALES Datum Sonntag, 9. Februar 2020 Zeit 18 Uhr Ort Deutsches Fußball-Museum, Dortmund

Auslosung zum Viertelfinale des DFB-Pokal heute live im TV sehen

Die besten acht Teams im diesjährigen DFB-Pokal stehen fest. Nun wollen wir natürlich wissen, wer gegen wen ranmuss. Die Auslosung zum Viertelfinale des DFB-Pokals, wird diese live im deutschen Fernsehen gezeigt / übertragen?

Am 9. Februar um 18 Uhr solltet Ihr Eure TV-Geräte auf jeden Fall einschalten, denn es gibt gute Nachrichten: Die ganze Auslosung zum DFB-Pokal-Viertelfinale wird dann nämlich live im TV zu sehen sein. Alle Infos folgen.

Auslosung zum Viertelfinale des DFB-Pokal heute live im Free-TV sehen

Das Erste ist traditionell live mit an Bord, wenn die Auslosung im DFB-Pokal durchgeführt wird. Wie immer zeigt / überträgt die ARD die Auslosung live im Free-TV. Am Sonntag um 18 Uhr werden die Loskugeln wieder im Dortmunder Fußball-Museum gezogen, ARD ist mit den TV-Kameras vor Ort und zeigt Euch live, auf wen beispielsweise der FC Bayern München trifft.

Damit ändert sich an einer bewährten Tradition nichts, die Auslosung wird weiter vom ersten deutschen Fernsehen gezeigt / übertragen. Alexander Bommes ist an diesem Sonntag Euer Gastgeber und begleitet alle TV-Zuschauer durch den Abend. Die Sendung geht um 18 Uhr los und ist bereits um 18.30 Uhr wieder zu Ende.

Wie üblich werden wieder Vertreter der teilnehmenden Klubs anwesend sein, um hautnah mitzuerleben, gegen welches Team es als nächstes geht. Insgesamt werden natürlich vier Begegnungen ausgelost.

Auslosung zum Viertelfinale des DFB-Pokal heute live im TV sehen? Das geht also ganz einfach und unkompliziert. Alternativen? Ja, die gibt es - denn die Ziehung aus Dortmund zum DFB-Pokal-Viertelfinale könnt Ihr auch im LIVE-STREAM sehen.

Auslosung zum Viertelfinale des DFB-Pokal heute im LIVE-STREAM sehen

Bayern gegen Leverkusen oder doch Bremen gegen Düsseldorf? Welche Begegnungen warten auf die deutschen Fans in der nächsten Runde des DFB-Pokals. Hier erhaltet Ihr die Info, wie Ihr im LIVE-STREAM bei der Auslosung zum Pokal-Viertelfinale mit dabei sein könnt.

Auslosung zum Viertelfinale des DFB-Pokal heute im LIVE-STREAM der ARD

Der FC Bayern München ist nach dem Ausscheiden von Borussia Dortmund und RB Leipzig nun der heißeste Titelanwärter im DFB-Pokal. Bei der ARD könnt Ihr die Auslosung zum Viertelfinale des DFB-Pokal live im Stream anschauen.

Das geht ganz einfach, kostenlos und vor allen Dingen brandaktuell im Stream anschauen. Das Programm der ARD kann von Zuschauern in , Österreich und der kostenfrei online angesehen werden, weil die ARD dort überall im Netz empfangbar ist.

Im Internet könnt Ihr - übrigens auch auf allen möglichen Geräten - die LIVE-STREAM-Übertragung (Moderator, Losfee etc.) anschauen, die auch live im TV gezeigt / übertragen wird.

Auslosung zum Viertelfinale des DFB-Pokal anschauen - mit der ARD-App. Hier gibt's die App für das jeweilige Endgerät zum kostenlosen Download:

Auslosung zum Viertelfinale des DFB-Pokal: So läuft die Ziehung heute ab

Es ist ganz einfach: Wie auch in der Runde zuvor wird bei der Ziehung am Sonntag nur ein einziger Lostopf vorhanden sein. In diesem befinden sich die Namen aller Teams, die an der Auslosung zum Viertelfinale des DFB-Pokal teilnehmen.

Dann gilt folgende Regel: Treffen zwei Mannschaften aus den beiden höchsten Ligen - 1. und 2. - aufeinander, dann hat das Team, welches zuerst gezogen wird, das Heimrecht. Treffen unterklassige Vereine auf einen Bundesligisten oder Zweitligisten, hat automatisch das Drittliga- oder Amateurteam Heimrecht.

Die genauen Ansetzungen der vier Begegnungen werden rund zehn bis zwölf Tage nach der Auslosung vom DFB bekanntgegeben. Auf der Homepage des Deutschen Fußballverbandes gibt es einen Infotext, welche Schritte bis zur fixen Terminierung der Partien unternommen werden müssen.

Auslosung zum Viertelfinale des DFB-Pokal heute: Das Teilnehmerfeld

Auslosung zum Viertelfinale des DFB-Pokal - Teams aus der Bundesliga:

FC Bayern München



Eintracht Frankfurt



Fortuna Düsseldorf



Werder Bremen

Auslosung zum Viertelfinale des DFB-Pokal - Das Team aus der Regionalliga:

1. FC Saarbrücken

Auslosung zum DFB-Pokal, Viertelfinale: Wann werden die Spiele ausgetragen?

Die vier Spiele des DFB-Pokal-Viertelfinales sind für den 03. und 04. März 2020 terminiert. An diesen beiden Tagen wartet ein straffes Programm auf alle Fans des deutschen Pokalwettbewerbs. Zunächst wird am Dienstag um 18.30 Uhr und um 20.45 Uhr gekickt, am Mittwoch ist dieser Plan dann genau der gleiche.

DFB-Pokal 2019/20: Alle Termine vom Viertelfinale bis zum Finale

Das Viertelfinale findet am 03./04. März 2020 statt

findet am 03./04. März 2020 statt Das Halbfinale findet am 21./22. April 2020 statt

findet am 21./22. April 2020 statt Das Finale steigt am 23. Mai 2020 im Olympiastadion in Berlin

