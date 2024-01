Ausgeklügelter Plan für Transfer zu Real Madrid: Top-Star soll den FC Bayern wohl hinhalten

Die Königlichen wagen bei Bayerns Alphonso Davies offenbar den nächsten Vorstoß.

WAS IST PASSIERT? Real Madrid hat Alphonso Davies vom FC Bayern offenbar klare Anweisungen gegeben, wie sich der Kanadier beim deutschen Rekordmeister in den kommenden Monaten zu verhalten habe, will er im Sommer zu den Königlichen wechseln.

Nach Informationen von Sky gab es für den Linksverteidiger von Real-Kaderplaner Juni Calafat die Ansage, die Münchner in Bezug auf eine mögliche Vertragsverlängerung hinzuhalten. Sollt dies bis zum Sommer gelingen, werde man auf Seiten der Madrilenen alles versuchen, Davies unter Vertrag zu nehmen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Beim FC Bayern zögert der Kanadier aktuell noch mit einer Vertragsverlängerung. Der Klub würde die Zusammenarbeit gerne fortsetzen, Davies aber zögert bislang noch. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist der 23-Jährige erklärter Wunschspieler von Real Madrid.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Auch in der laufenden Saison gehört Davies beim FC Bayern zum unangefochtenen Stammpersonal. 23-mal stand er wettbewerbsübergreifend auf dem Platz, wobei er drei Tore vorbereitete. Sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister ist noch bis 2025 datiert.