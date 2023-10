FC Bayern: Alphonso Davies wohl absoluter Wunschspieler von Real Madrid - dennoch soll es eine Schmerzgrenze geben

Real Madrid würde offenbar nicht jeden Preis für Alphonso Davies bezahlen, obwohl der Kanadier wohl der absolute Wunschspieler ist.

WAS IST PASSIERT? Dass Real Madrid Alphonso Davies gut findet, ist mittlerweile kein großes Geheimnis mehr. Nun berichtet auch die Sport Bild davon.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach soll Davies der absolute Wunschspieler von Reals Kaderboss Juni Calafat sein. Calafat ist die rechte Hand von Reals Präsident Florentino Perez und hat dem Bericht zufolge bereits engen Kontakt zu Davies-Berater Nick Huoseh.

Obwohl die Königlichen Davies wohl unbedingt haben wollen, würden sie für den Linksverteidiger aber nicht jeden Preis bezahlen. Die Schmerzgrenze liegt laut Sport Bild bei 50 Millionen Euro, Real hoffe aber auf eine Ablösesumme in Höhe von nur 40 Millionen Euro.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Davies hat beim FCB noch einen bis 2025 gültigen Vertrag. Verlängert er bis nächsten Sommer nicht, würde der 22-jährige Kanadier zur Spielzeit 2024/25 also in sein letztes Vertragsjahr in München gehen.