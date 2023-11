Die Aufstellung von Deutschland gegen die Türkei: Wie spielt das DFB Team heute?

Deutschland trifft heute in einem Länderspiel auf die Türkei. Wie könnte die Aufstellung der DFB-Auswahl aussehen?

Die Ära von Julian Nagelsmann, der im September als Nachfolger des erfolglosen Hansi Flick präsentiert wurde und zunächst bis zur Heim-EM 2024 unterschrieb, begann durchaus vielversprechend.

Auf der USA-Reise im Oktober gelang zunächst ein 3:1-Sieg über die Vereinigten Staaten, ehe man sich von Mexiko 2:2 trennte. In der laufenden Länderspielphase geht es nun am heutigen Samstag (18. November) um 20.45 Uhr in Berlin gegen die Türkei.

Das Duell mit den bereits für die anstehende Kontinentalmeisterschaft qualifizierten Türken dürfte erneut eine gute Standortbestimmung für die Nagelsmann-Elf darstellen.

Schließlich befindet sich Auswahl des italienischen Cheftrainers Vincenzo Montella seit dessen Amtsübernahme im Aufwind. Durch Siege über Kroatien (1:0) und Lettland (4:0) gelang es frühzeitig, das EM-Ticket zu buchen. Wie genau Nagelsmann aufstellen wird, dürfte daher mit Spannung erwartet werden.

Deutschland trifft heute auf die Türkei. Wie sieht eine mögliche Aufstellung des DFB-Teams aus?

Die Aufstellung von Deutschland heute: So lässt Julian Nagelsmann gegen die Türkei spielen

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn werden die Aufstellungen bekanntgegeben. Gegen 19.45 Uhr könnt Ihr hier also einsehen, wie Deutschland heute spielt.

Die Aufstellung von Deutschland gegen die Türkei: Anstoß, Uhrzeit, Stadion - Infos zum Länderspiel

Paarung: Deutschland - Türkei Wettbewerb: Internationale Freundschaftsspiele Datum: Samstag, 18. November 2023 (heute) Uhrzeit: 20.45 Uhr Ort: Olympiastadion, Berlin

Die Aufstellung von Deutschland gegen die Türkei: Nagelsmann holt mehrere Neulinge - Trapp im Tor?

Bei seiner zweiten Nominierung sorgte Nagelsmann direkt für zwei Überraschungen. Sowohl Werder-Angreifer Marvin Ducksch als auch Leipzig-Keeper Janis Blaswich sind erstmals beim DFB-Team dabei und könnten im Traditionsduell debütieren. Zudem wurde Grischa Prömel für den angeschlagenen Felix Nmecha nachnominiert.

Während das Debüt-Szenario zumindest bei Ducksch realistisch erscheint, dürfte Blaswich eher auf der Bank Platz nehmen. Im Tor der DFB-Elf wird nach dem Ausfall von Marc-André ter Stegen voraussichtlich Kevin Trapp stehen.

Die Aufstellung von Deutschland heute gegen die Türkei: Viererkette mit Hummels?

Gegen Mexiko saß Mats Hummels, der aktuell leichte Rückenprobleme hat, auf der Bank. Gegen die Türkei könnte der Routinier wieder in die Anfangsformation rutschen. Neben ihm dürfte Antonio Rüdiger (Real Madrid) auflaufen. Jonathan Tah wäre dann Ersatz in der Innenverteidigung.

Bei der Besetzung der Außenverteidiger-Positionen bieten sich ebenfalls mehrere Möglichkeiten. Der nominelle Innenverteidiger Niklas Süle agierte zuletzt vermehrt als Rechtsverteidiger und könnte diese Rolle auch gegen die Türkei einnehmen, eine Alternative wäre Joshua Kimmich. Links stünden sowohl Benjamin Henrichs als auch David Raum bereit, Robin Gosens sagte kurzfristig ab. Da Raum zuletzt nicht überzeugen konnte, dürfte Henrichs die Nase leicht vorn haben.

Die Aufstellung von Deutschland gegen die Türkei: Wieder Groß und Gündoğan in der Zentrale?

Im Mittelfeld bieten sich Nagelsmann diverse Optionen. İlkay Gündoğan sollte als Kapitän gesetzt sein, den Platz neben ihm nahm zuletzt Pascal Groß ein, der überzeugende Darstellungen bot. Allerdings scharren auch Leon Goretzka, Robert Andrich, Prömel sowie Kimmich mit den Hufen. Eine Doppelsechs bestehend aus Gündoğan/Groß bzw. Gündoğan/Kimmich ist wohl am wahrscheinlichsten.

Die offensive Dreierreihe - ausgehend von einem 4-2-3-1-System - kann ebenfalls variabel besetzt werden. Der Platz auf der rechten Außenbahn dürfte an den extrem formstarken Leroy Sané gehen, Julian Brandt könnte über links kommen und Florian Wirtz die zentrale Position einnehmen. Denkbar wäre auch, dass Thomas Müller auf die Zehn geht und Wirtz auf links rückt.

Die Aufstellung von Deutschland gegen die Türkei: Füllkrug als einziger Stürmer - oder Doppelspitze mit Ducksch?

Sollte Nagelsmann sein Team tatsächlich im 4-2-3-1 aufs Feld schicken, könnte Niclas Füllkrug ganz vorne starten. Auch Havertz begann schon als Neuner, ist jedoch nicht so präsent wie Füllkrug, sondern eher der mitspielende Angreifer.

Sollte sich Nagelsmann aber beispielsweise für ein 4-2-2-2-System entscheiden, könnten Füllkrug und Ducksch auch als Doppelspitze agieren, wie sie es zuletzt sehr erfolgreich in der vergangenen Saison bei Werder Bremen taten. Dann müsste ein Spieler aus dem offensiven Mittelfeld weichen. Natürlich sind aber auch Serge Gnabry oder Müller eine Option für die vorderste Front.

Die mögliche DFB-Aufstellung gegen die Türkei: Trapp - Süle, Hummels, Rüdiger, Henrichs - Kimmich, Gündoğan - Sané, Wirtz, Brandt - Füllkrug